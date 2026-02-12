https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/ogrenci-servisi-tirla-carpisti-1-kisi-hayatini-kaybetti-ogrenciler-yaralandi-1103445973.html
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, öğrenciler yaralandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de okul servisi tırla çarpıştı. Kazada bir veli hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri Pınarbaşı'nda yaşanan kazada, okul servisi ile tır çarpıştı. Kazada, okul servisinde bulunan bir veli hayatını kaybetti. 6'sı öğrenci 7 kişi de yaralandı. Öğrenciler büyük korku yaşadıSürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K, Hacı Ö, Muhittin K, Halil İbrahim Y, Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
