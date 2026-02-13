https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/olimpiyatlarda-buz-dansi-krizi-fransiz-hakem-kendi-ulkesine-torpil-mi-yapti--1103477943.html

Olimpiyatlarda buz dansı krizi: Fransız hakem kendi ülkesine torpil mi yaptı?

Olimpiyatlarda buz dansı krizi: Fransız hakem kendi ülkesine torpil mi yaptı?

Sputnik Türkiye

Eleştirmenler, altın madalyanın Fransız takımın değil Amerikalı takımın hakkı olduğunu savunuyor.

2026-02-13T13:17+0300

2026-02-13T13:17+0300

2026-02-13T13:17+0300

spor

2026 kış olimpiyatları'nda oynanacak hokey müsabakaları

olimpiyatlar

abd

guillaume cizeron

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103477786_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_c1a38a905882dbc561775be9ab544991.jpg

Kış Olimpiyatları buz dansı finalinde altın madalya kararı tartışma yarattı. Fransız hakemin puanları arasındaki büyük farklar sonrası sporcular, yorumcular ve taraftarlar bağımsız inceleme talep ediyor.İtalya’daki Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları buz dansı yarışması sonuçları, hakem puanlamalarındaki belirgin farklar nedeniyle yeni bir olimpiyat tartışmasını tetikledi. Fransız ikili Guillaume Cizeron ve Laurence Fournier Beaudry sürpriz bir şekilde altın madalya kazanırken, üç kez dünya şampiyonu Amerikalılar Madison Chock ile Evan Bates gümüş madalya aldı.Altın ve gümüş madalya arasındaki fark yalnızca 1.34 puan oldu. Ancak yarışma sonrası en çok tartışılan konu skor farkı değil, bazı hakemlerin verdiği puanların panel ortalamasından ciddi biçimde sapması oldu. Özellikle Fransız ikilinin hem Ritim Dansı hem de Serbest Dans bölümlerindeki twizzle (eş zamanlı çoklu dönüş) hatalarına rağmen zirvede yer alması eleştirilere yol açtı.‘Milliyetçi kayırma’ iddiasıDokuz kişilik hakem panelinin dağılımı incelendiğinde en sert eleştiriler Fransız hakeme yöneldi. Serbest Dans bölümünde Fransız hakem, Amerikalı çifte 129.74 puan verdi. Bu not, paneldeki en düşük puan olurken, diğer sekiz hakemin ortalamasından 5 puandan fazla aşağıda kaldı.Aynı hakem Fransız ikiliye 137.45 puan vererek paneldeki en yüksek ikinci notu yazdı. Bu puan da diğer hakemlerin ortalamasından yaklaşık 3 puan daha yüksek gerçekleşti. Taraftarlar bu tabloyu “açık kayırma” olarak nitelendirdi.Sporculardan açık itirazİtalyan sporcu Fabbri sonuçları kamuoyu önünde sorgulayarak, “Normalde Fransız çifti tercih ederim ama bu gece altını Amerikalılar hak etti” dedi. Partneri Guignard da bu görüşe destek verdi.ABD’li patenci Amber Glenn sosyal medyada Amerikalı çifti “Benim olimpiyat şampiyonlarım” sözleriyle paylaştı. 2022 olimpiyat şampiyonu Nathan Chen de yorumunda, “Gecenin gerçek yıldızları onlardı” ifadesini kullandı.Chock ve Bates ise tören sonrası yaptıkları açıklamada, “Altın madalyalık bir performans sergilediğimizi hissettik” diyerek değerlendirmeyi hakemlere bıraktıklarını söyledi.‘SkateGate’ göndermesiTepkilerin büyümesiyle birlikte Change.org’da, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paten Birliği için bağımsız inceleme çağrısı yapan bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde, 2002’deki jüri skandalına atıfla “SkateGate” (paten skandalı) ifadesi kullanıldı. İlk saatlerde binlerce imza toplandı.Tartışmalar sürerken gözler, olimpik puanlama sisteminde bağımsız soruşturma kararı olup olmayacağına çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/olimpiyatlarda-kazak-tartismasi-norveclilerden-abd-takimina-kulturel-intihal-suclamalasi-1103368834.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milano 2026 kış olimpiyatları, buz dansı, skate gate, soruşturma talebi, guillaume cizeron, laurence fournier beaudry, madison chock, evan bates, puan, fransız hakem, tartışmalar, buz dansı tartışmaları, haberler, olimpiyat haberleri, buz dansı haberleri