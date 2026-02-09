https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/olimpiyatlarda-kazak-tartismasi-norveclilerden-abd-takimina-kulturel-intihal-suclamalasi-1103368834.html
Olimpiyatlarda kazak tartışması: Norveçlilerden ABD takımına 'kültürel intihal' suçlamalası
Norveçli sosyal medya kullanıcıları ve bazı yerel medya kuruluşları, 2026 Kış Olimpiyatları açılış töreninde ABD Takımı’nın giydiği kıyafetlerde yer alan yıldız motiflerinin Norveç’ten ‘çalındığı’ iddiasını gündeme taşıdı.
Tartışmaların odağında, ABD Takımı’nın resmi açılış seremonisi kıyafetlerini hazırlayan tasarımcı Ralph Lauren bulunuyor. Norveçliler, tasarımcının ABD'yi temsil eden takım için tasarladığı söz kazağın Norveç’in ünlü örgü stili ‘Mariusgenser’ (Marius kazağı) ile güçlü benzerlik taşıdığını savundu.Bu stilin kökeni de geleneksel Setesdal yün kazaklarına dayanıyor. Norveç basınından Afterposten, ABD Takımı’nın olimpiyat kıyafetlerini Norveç örgü kazaklarına ‘açık bir gönderme’ olarak tanımladı. Sosyal medya paylaşımlarında bazı kullanıcılar tasarımı doğrudan ‘çalıntı’ olarak nitelerkenken, bazıları da bunu ‘kültürel intihal’ olarak tanımladı.Bir kullanıcı, “Bayrağı görmesem bunun Norveç kıyafeti olduğunu düşünürdüm” diye yazdı. Başka bir yorumda ise “Ulusal olimpiyat kıyafetleri kendi kültürünü yansıtmalı, sadece kış temalı görünüyor diye başka bir estetikten ödünç alınmamalı” ifadeleri yer aldı. Bazı TikTok kullanıcıları da desenlerin belirli bölgesel geleneklerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.Selburose motifiSelburose motifi ilk olarak 1857 yılında Norveç’in Selbu bölgesinde yaygınlaştı. Yerel kaynaklara göre, motifli ilk eldiveni tasarlayan kişinin Marit Guldsetbrua Emstad adlı genç bir kız olduğu kabul ediliyor. Desen zamanla Norveç örgü geleneğinin en bilinen sembollerinden biri haline geldi.ABD ve Norveç bayraklarının aynı renkleri yani kırmızı, beyaz ve maviyi taşıması da görsel benzerliği artıran unsurlar arasında gösteriliyor.Ralph Lauren ve ABD Olimpiyat Takımı yetkilileri, tartışmalarla ilgili yöneltilen yorum taleplerine yanıt vermedi.
