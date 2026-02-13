Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kuvvetli-saganak-ve-firtina-iki-ilde-egitime-hava-engeli-1103467290.html
Kuvvetli sağanak ve fırtına: İki ilde eğitime hava engeli
Kuvvetli sağanak ve fırtına: İki ilde eğitime hava engeli
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T00:12+0300
2026-02-13T00:40+0300
türki̇ye
antalya
kumluca
alanya
türkiye
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103467006_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_3d718779c5aa11e306c5e992fc659e44.jpg
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın risk oluşturduğu belirtildi.Tedbir kapsamında Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları kapalı olacak, bazı kamu personeli ise idari izinli sayılacak.Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/izmir-valiliginden-uyari-saat-2200-ile-yarin-saat-1800-arasina-dikkat-1103465740.html
türki̇ye
antalya
kumluca
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103467006_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_22eaf21275b88bca8a34ad01b46b36a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, kumluca, alanya, türkiye, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi
antalya, kumluca, alanya, türkiye, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi

Kuvvetli sağanak ve fırtına: İki ilde eğitime hava engeli

00:12 13.02.2026 (güncellendi: 00:40 13.02.2026)
© AA / Mert CantürkAntalya sel
Antalya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA / Mert Cantürk
Abone ol
Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yarın durduruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın risk oluşturduğu belirtildi.
Tedbir kapsamında Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları kapalı olacak, bazı kamu personeli ise idari izinli sayılacak.
Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İzmir su baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
TÜRKİYE
İzmir Valiliği'nden uyarı: Saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasına dikkat
Dün, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала