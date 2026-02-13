https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kuvvetli-saganak-ve-firtina-iki-ilde-egitime-hava-engeli-1103467290.html

Kuvvetli sağanak ve fırtına: İki ilde eğitime hava engeli

Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın risk oluşturduğu belirtildi.Tedbir kapsamında Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları kapalı olacak, bazı kamu personeli ise idari izinli sayılacak.Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

