İzmir Valiliği'nden uyarı: Saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasına dikkat

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bu akşam kentte etkili olamaya başlayan sağanak ve lodos konusunda uyardı. Yağışlar saat 22.00 ile yarın saat 18.00... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

İzmir Valiliği, yağışların kent genelinde etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şiddetli yağışların bu akşam saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasında en güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.Yağışın kent genelinde etkili olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada taşkın riskli ilçeler uyarıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:Kent genelinde kuvvetli lodos beklendiğine işaret edilen açıklamada, kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba, doğal gaz kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda kent sakinlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

