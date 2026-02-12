https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/izmir-valiliginden-uyari-saat-2200-ile-yarin-saat-1800-arasina-dikkat-1103465740.html
i̇zmir valiliği
çiğli
sağanak
sağanak yağış uyarısı
lodos
İzmir Valiliği'nden uyarı: Saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasına dikkat
21:48 12.02.2026 (güncellendi: 21:50 12.02.2026)
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bu akşam kentte etkili olamaya başlayan sağanak ve lodos konusunda uyardı. Yağışlar saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasında en güçlü seviyeye ulaşacak.
İzmir Valiliği, yağışların kent genelinde etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şiddetli yağışların bu akşam saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasında en güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Yağışın kent genelinde etkili olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada taşkın riskli ilçeler uyarıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
Derelerdeki su debilerinin ciddi şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere yataklarında taşkın riski yüksek seviyededir.
Kent genelinde kuvvetli lodos beklendiğine işaret edilen açıklamada, kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba, doğal gaz kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda kent sakinlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları, su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri, çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları, resmi kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur."