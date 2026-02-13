https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kritik-trumpsi-zirvesi-icin-takvim-netlesiyor-1103480626.html
Kritik Trump–Şi zirvesi için takvim netleşiyor
Kritik Trump–Şi zirvesi için takvim netleşiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında bir araya geleceğini açıkladı. Washington'daki basın toplantısında konuşan Trump... 13.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında görüşeceğini açıkladı. Trump, söz konusu ziyaretin ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” ifade etti.“İlişkilerimiz çok i̇yi” mesajıTrump, ABD’nin Çin’e yönelik aldığı bazı ekonomik kararların ikili ilişkileri ciddi şekilde etkilemediğini savundu. Şi Cinping ile kişisel ilişkilerinin de güçlü olduğunu vurgulayan Trump, “Şu anda Çin’le ilişkilerimiz çok iyi” değerlendirmesinde bulundu.İklim i̇ş birliğine mesafeBasın toplantısında iklim değişikliği konusuna da değinen Trump, bu alanda Çin’le herhangi bir iş birliği yürütmediklerini söyledi. Washington yönetiminin çevre politikalarında bağımsız hareket etmeyi sürdürdüğünü belirten Trump, ekonomik ve stratejik başlıkların öncelikli olduğunu kaydetti.Karşılıklı ziyaret planı masadaTrump, nisan ayındaki Çin ziyaretinin ardından, Şi Cinping’in de yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’ye gelmesinin planlandığını açıkladı. Karşılıklı ziyaretlerin, özellikle ticaret anlaşmaları, teknoloji rekabeti ve küresel güvenlik başlıklarında yeni bir sürecin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.
