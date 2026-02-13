https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/ingiltere-yuksek-mahkemesi-hukumetin-palestine-actiona-teror-orgutu-yasagini-hukuka-aykiri-buldu-1103478270.html

İngiliz hükümeti kaybetti: Filistin yanlısı gruba 'terör' yasağı hukuka aykırı bulundu

Londra yönetiminin Filistin yanlısı eylemler yapan Palestine Action adlı grubu ‘terör örgütü’ ilan eden kararı mahkemeden döndü. Yüksek Mahkeme, yasağın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Filistin yanlısı kampanya grubu Palestine Action hakkında hükümet tarafından getirilen ‘terör örgütü’ yasağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.Mahkeme kararı, grubun Terör Yasası kapsamında yasaklanmasına karşı açılan davada verildi. Böylece hükümetin aldığı yasak kararı geçersiz sayıldı.‘Filistin mücadelesi için tarihi kazanım’Davayı açan tarafın başvurucusu ve Palestine Action kurucu ortağı Huda Ammori, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu karar hem Britanya’daki temel özgürlükler hem de Filistin halkının özgürlük mücadelesi için tarihi bir kazanım. Hükümetin ‘terör örgütü ilanı’ yakın İngiliz tarihinde her zaman ifade özgürlüğüne en büyük saldırılardan biri olarak hatırlanacak” ifadesini kullandı. Ammori, yasağı “son dönem İngiliz tarihinde ifade özgürlüğüne yönelik en sert saldırılardan biri” olarak niteledi.Dava süreci, Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemleri önünde yapılan protestolar eşliğinde görülmüştü.El Kaide ve IŞİD ile aynı kategoriİngiliz hükümeti geçen yıl haziran ayında, Terrorism Act 2000 kapsamında Palestine Action’ı yasaklama kararı almıştı. Bu adım, örgütü İngiltere hukukunda El Kaide ve IŞİD gibi silahlı yapılarla aynı kategoriye yerleştiriyordu. Yasak kararıyla birlikte gruba üyelik veya destek vermek suç kapsamına alınmıştı.Karar, İçişleri Bakanlığı’nın adımı sonrası yoğun hukuki mücadelelere, insan hakları örgütlerinin eleştirilerine ve ülke genelinde protestolara yol açmıştı.Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından çoğu gösteride pankart taşıdığı belirtilen binlerce kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bildirilmişti.Mahkemenin son kararıyla birlikte, yasaklama sürecinin hukuki dayanağı ortadan kalkarken, hükümetin bir üst mahkemeye başvurup başvurmayacağı ise henüz açıklanmadı.Palestine Action nedir? 2020 yılında kuruldan grup, kendini, Filistin’e yönelik politikalara destek verdiğini savunduğu şirketlere karşı “doğrudan eylem ağı” olarak tanımlıyor.Grup en çok İsrail savunma sanayii ile bağlantılı şirketleri hedef alan eylemlerle gündeme geldi.İngiltere hükümeti, grubu terör örgütü listesine alma kararı verdiğini duyurdu. Bu adım, grubun faaliyetlerini ve destek çağrılarını suç kapsamına soktu.

