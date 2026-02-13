Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kayseride-300-kiloluk-fil-hastasi-ozel-ekiple-evinden-cikarildi-1103474225.html
Kayseri’de 300 kiloluk fil hastası özel ekiple evinden çıkarıldı
Kayseri’de 300 kiloluk fil hastası özel ekiple evinden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan 48 yaşındaki Engin Akbadal, İl Sağlık Müdürlüğünün ayarladığı özel ambulans... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:53+0300
2026-02-13T11:53+0300
türki̇ye
fil hastalığı
kayseri
i̇l sağlık müdürlüğü
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103474276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcbebb11773a94e699e496c52643c975.jpg
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal’ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı.Ev ve oda kapısı büyütüldü, sedyeyle çıkarıldıAkbadal’ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ile oda kapısı bir süre önce büyütüldü. Fil hastası Akbadal’ın yatağından sedyeye alınması için görevliler ve yakınları seferber oldu. Özel kıyafetler giyen görevliler ve yakınları, Akbadal’ı güçlükle sedyeye aldı.Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne uğurlandı. Akbadal’ın sağlığına kavuşması için dua eden yakınları, aracın arkasından su döktü.Akbadal: Önce işi bıraktım, sonra yürüyemedimNakil öncesi gazetecilere konuşan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, “12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık” dedi.Zor bir sürecin kendisini beklediğini ifade eden Akbadal, “Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/istanbulda-dugun-sektoru-icin-yeni-kural-sali-gunleri-tatil-1103473211.html
türki̇ye
kayseri
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103474276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8748ead02214e0af3a3ce440435ba05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fil hastalığı, kayseri, i̇l sağlık müdürlüğü, ankara
fil hastalığı, kayseri, i̇l sağlık müdürlüğü, ankara

Kayseri’de 300 kiloluk fil hastası özel ekiple evinden çıkarıldı

11:53 13.02.2026
© AA / Sercan KüçükşahinFil hastalığı
Fil hastalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
Abone ol
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan 48 yaşındaki Engin Akbadal, İl Sağlık Müdürlüğünün ayarladığı özel ambulans ve ekiple evinden çıkarılarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal’ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı.

Ev ve oda kapısı büyütüldü, sedyeyle çıkarıldı

Akbadal’ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ile oda kapısı bir süre önce büyütüldü. Fil hastası Akbadal’ın yatağından sedyeye alınması için görevliler ve yakınları seferber oldu. Özel kıyafetler giyen görevliler ve yakınları, Akbadal’ı güçlükle sedyeye aldı.
Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne uğurlandı. Akbadal’ın sağlığına kavuşması için dua eden yakınları, aracın arkasından su döktü.

Akbadal: Önce işi bıraktım, sonra yürüyemedim

Nakil öncesi gazetecilere konuşan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, “12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık” dedi.
Zor bir sürecin kendisini beklediğini ifade eden Akbadal, “Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder” ifadelerini kullandı.
Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul'daki düğün salonları için karar: Salı günü tatil uygulamasına geçilecek
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала