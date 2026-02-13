https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kayseride-300-kiloluk-fil-hastasi-ozel-ekiple-evinden-cikarildi-1103474225.html

Kayseri'de 300 kiloluk fil hastası özel ekiple evinden çıkarıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan 48 yaşındaki Engin Akbadal, İl Sağlık Müdürlüğünün ayarladığı özel ambulans... 13.02.2026

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal’ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı.Ev ve oda kapısı büyütüldü, sedyeyle çıkarıldıAkbadal’ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ile oda kapısı bir süre önce büyütüldü. Fil hastası Akbadal’ın yatağından sedyeye alınması için görevliler ve yakınları seferber oldu. Özel kıyafetler giyen görevliler ve yakınları, Akbadal’ı güçlükle sedyeye aldı.Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne uğurlandı. Akbadal’ın sağlığına kavuşması için dua eden yakınları, aracın arkasından su döktü.Akbadal: Önce işi bıraktım, sonra yürüyemedimNakil öncesi gazetecilere konuşan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, “12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık” dedi.Zor bir sürecin kendisini beklediğini ifade eden Akbadal, “Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder” ifadelerini kullandı.

