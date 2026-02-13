https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/istanbulda-dugun-sektoru-icin-yeni-kural-sali-gunleri-tatil-1103473211.html

İstanbul'daki düğün salonları için karar: Salı günü tatil uygulamasına geçilecek

İstanbul'daki düğün salonları için karar: Salı günü tatil uygulamasına geçilecek

13.02.2026

İstanbul’daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde, çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla 1 Mart’tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek.İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), sürdürülebilirlik ve çalışan refahı gözeterek, 1 Mart’tan itibaren kent içerisindeki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin salı günü kapalı olması için tavsiye kararı aldı.Alınan kararla, işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmesi bulunan üyelerin iş yükünün dengelenmesi, çalışan motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.İstisna var: Bildirim şart, açılış 17.00’den sonraSalı günü etkinliği bulunan işletmelerin bilgileri önceden İSTDO’ya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi halinde salonlar en erken saat 17.00’den sonra açılabilecek.Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın “Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri” çerçevesinde işlem yapılacak.İSTDO Başkanı Sönmez: İstanbul’da yaklaşık 1300 salon varİSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını belirten Sönmez, “Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak” dedi.Denetim sahada olacakSönmez, salı günü tören yapmak isteyen işletmelerin odaya yazılı bildirim yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Akşam saat 17.00’den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek” diye konuştu.Karara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını belirten Sönmez, “Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

