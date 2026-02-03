https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/istanbul-ve-ankarada-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1103222588.html

İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu



Ramazan ayına bir aydan kısa süre kaldı. Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.2026 pide fiyatlarıTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.Ekmek fiyatları da değişti mi?Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.

