Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/istanbul-ve-ankarada-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1103222588.html
İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı yaptığı açıklamada, "19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T10:46+0300
2026-02-03T11:27+0300
ekonomi̇
ekonomi
pide
ramazan pidesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068372031_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_4b2131cf6ec09f9e3eb2710eb8957fe2.jpg
Ramazan ayına bir aydan kısa süre kaldı. Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.2026 pide fiyatlarıTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.Ekmek fiyatları da değişti mi?Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuik-ocak-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1103220274.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068372031_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_734f7cdda88c3ede6c638794c590d2d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026 ramazan pidesi fiyatları belli oldu
2026 ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

10:46 03.02.2026 (güncellendi: 11:27 03.02.2026)
© İHA / ERDİ DEMİR-Ramazan pidesi - pide
Ramazan pidesi - pide - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© İHA / ERDİ DEMİR-
Abone ol
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı yaptığı açıklamada, "19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilosu 100 lira olarak satılacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayına bir aydan kısa süre kaldı. Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.

2026 pide fiyatları

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.

Ekmek fiyatları da değişti mi?

Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
EKONOMİ
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала