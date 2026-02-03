https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/istanbul-ve-ankarada-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1103222588.html
İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
2026
İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
10:46 03.02.2026 (güncellendi: 11:27 03.02.2026)
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı yaptığı açıklamada, "19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilosu 100 lira olarak satılacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayına bir aydan kısa süre kaldı. Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.
Ekmek fiyatları da değişti mi?
Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.