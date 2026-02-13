https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/iran-muzakereler-gercekci-ve-asiri-taleplerden-uzak-olursa-olumlu-yonde-ilerleyebilir-1103479910.html

İran: Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, Umman’daki İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Katar merkezli Al Jazeera’ya konuşan Şemhani, görüşmelerin seyrinin tarafların yaklaşımına bağlı olduğunu belirterek, “Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir ve tarafların çıkarlarını karşılayabilir.” dedi.Bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çeken Şemhani, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Diplomatik çabaların tansiyonu düşürmeye yönelik olduğunu vurgulayan Şemhani, bölgedeki güvenlik ortamının giderek karmaşıklaştığını ve yeni koordinasyon mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Olası bir çatışma senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren Şemhani, “Her türlü maceracılığa kararlı şekilde karşılık vereceğiz. Yanlış hesapların maliyeti yüksek olur.” ifadelerini kullandı.Şemhani ayrıca İsrail’in bölgedeki faaliyetlerine değinerek, “İsrail, ABD desteği olmadan hiçbir adım atamaz.” görüşünü savundu.İran - ABD müzakerelerinde son durumİran ile ABD arasında Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Maskat’taki müzakereler, tarafların süreci sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi.” demişti.

