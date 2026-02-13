https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abd-bir-ucak-gemisini-daha-ortadoguya-gonderiyor-1103472073.html

ABD, bir uçak gemisini daha Ortadoğu'ya gönderiyor

ABD, bir uçak gemisini daha Ortadoğu'ya gönderiyor

ABD'nin, Venezuela açıklarındaki Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu Ortadoğu'ya göndereceği belirtildi. 13.02.2026

The New York Times gazetesi, ABD yönetimindeki kaynaklarından aktardığı haberde, ABD Donanması Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki filonun Ortadoğu’ya gönderileceğini bildirdi.Venezuela açıklarında bulunan filo mürettebatının bir gün önce Ortadoğu’ya gönderileceği bilgisini aldığı ifade edilirken Basra Körfezi'ndeki Abraham Lincoln saldırı grubuna katılması planlanıyor.Yazıda, Ocak ayında Gerald R. Ford’daki uçakların Caracas saldırısına katıldığı anımsatılırken uçak gemisinin Mart ayı başlarında eve dönmesi planlanıyordu.ABD-İran gerilimiABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.

