Irak: Suriye’den 5 binden fazla IŞİD bağlantılı tutuklu cezaevlerine nakledildi
Irak Adalet Bakanlığı, Suriye’deki hapishanelerden 5 binden fazla IŞİD bağlantılı tutuklunun Irak’taki bir cezaevine nakledildiğini açıkladı. Nakledilenlerin 3 binden fazlasının Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.
Irak Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Laibi, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada sevklerin, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.Bakanlık verilerine göre şimdiye kadar nakledilen tutuklu sayısı 5 bin 64’e ulaştı. Bunların 3 binden fazlası Suriyeli, en az 270’i ise Irak vatandaşı. Tutukluların tek bir cezaevinde, diğer mahkumlardan ayrı bir bölümde tutulduğu aktarıldı.Sözcü Laibi, tüm tutuklular hakkında Irak yasalarına göre soruşturma ve yargılama süreci yürütüleceğini, iaşe ve temel ihtiyaçların ise koalisyon tarafından karşılandığını ifade etti.Ülkelerle ‘vatandaşlarını geri almaları’ için görüşülecekÖte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, sürecin devam ettiğini ve farklı ülkelerle kendi vatandaşlarının geri alınması için görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Irak’ın bu yükü karşılayabilmek için daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyduğunu da ekledi.ABD ordusunun, kuzeydoğu Suriye’de bulunan cezaevi ve gözaltı merkezlerinden binlerce IŞİD bağlantılı tutukluyu Irak’a sevk ettiği kaydediliyor. Bu tesislerin kontrolü son dönemde Suriye hükümetine devredilmeye başlandı.Sayı, 7 bin olarak açıklanmıştıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yetkilileri daha önce, IŞİD bağlantısı olduğu iddia edilen toplam 7 bine kadar kişinin Irak kontrolündeki tesislere nakledilebileceğini açıklamıştı. ABD’li komutanlar, güvenli sevk sürecinin toplu firar riskini azaltmak ve bölgesel güvenliği korumak açısından kritik olduğunu savunuyor.IŞİD, Irak’ta 2017’de, Suriye’de ise 2019’da büyük ölçüde yenilgiye uğratılmış olsa da, her iki ülkede de hücre yapılanmalarının saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.
