Londra'da 'Palestine Action' destek mitinginde 175 Kişi gözaltına alındı
Londra'da ‘Palestine Action’ destek mitinginde 175 Kişi gözaltına alındı
İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubunu destek amacıyla düzenlenen mitingde 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Londra polisi, başkent merkezinde devam eden Filistin yanlısı mitingde İngiltyere’de yasaklı ‘Palestine Action’ grubunu destekledikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Trafalgar Meydanı'ndaki polis operasyonu devam ettiği, yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Mitingin organizatörü Defend Our Juries grubu; Ağustos ayından bu yana Palestine Action yasağına karşı kampanya yürütüyor. Eylemler, Palestine Action'a barışçıl destek veren göstericilerin kitlesel itaatsizliği ve toplu gözaltılarını hedefliyor. Önceki eylemlerde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.
20:49 04.10.2025
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yüzbinlerce 5. kez sokaklara indi.
İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen ‘Palestine Action’ grubunu destek amacıyla düzenlenen mitingde 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Londra polisi, başkent merkezinde devam eden Filistin yanlısı mitingde İngiltyere’de yasaklı ‘Palestine Action’ grubunu destekledikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Trafalgar Meydanı'ndaki polis operasyonu devam ettiği, yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Mitingin organizatörü Defend Our Juries grubu; Ağustos ayından bu yana Palestine Action yasağına karşı kampanya yürütüyor. Eylemler, Palestine Action'a barışçıl destek veren göstericilerin kitlesel itaatsizliği ve toplu gözaltılarını hedefliyor. Önceki eylemlerde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Türkiye'ye getiren uçak İstanbul'a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri yaşadıklarını anlattı: 'Tuvaletlerden su içmemizi söylediler'
19:00
