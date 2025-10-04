https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/londrada-palestine-action-destek-mitinginde-175-kisi-gozaltina-alindi-1099924372.html
Londra'da ‘Palestine Action’ destek mitinginde 175 Kişi gözaltına alındı
Londra'da 'Palestine Action' destek mitinginde 175 Kişi gözaltına alındı
İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubunu destek amacıyla düzenlenen mitingde 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Londra polisi, başkent merkezinde devam eden Filistin yanlısı mitingde İngiltyere'de yasaklı 'Palestine Action' grubunu destekledikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Trafalgar Meydanı'ndaki polis operasyonu devam ettiği, yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Mitingin organizatörü Defend Our Juries grubu; Ağustos ayından bu yana Palestine Action yasağına karşı kampanya yürütüyor. Eylemler, Palestine Action'a barışçıl destek veren göstericilerin kitlesel itaatsizliği ve toplu gözaltılarını hedefliyor. Önceki eylemlerde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.
Londra'da ‘Palestine Action’ destek mitinginde 175 Kişi gözaltına alındı
İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen ‘Palestine Action’ grubunu destek amacıyla düzenlenen mitingde 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Londra polisi, başkent merkezinde devam eden Filistin yanlısı mitingde İngiltyere’de yasaklı ‘Palestine Action’ grubunu destekledikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Trafalgar Meydanı'ndaki polis operasyonu devam ettiği, yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle 175 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Mitingin organizatörü Defend Our Juries grubu; Ağustos ayından bu yana Palestine Action yasağına karşı kampanya yürütüyor. Eylemler, Palestine Action'a barışçıl destek veren göstericilerin kitlesel itaatsizliği ve toplu gözaltılarını hedefliyor. Önceki eylemlerde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.