https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/galatasaray-eyupsporu-agirliyor-bardakci-sari-kart-sinirinda-sacha-boey-sahada-osimhen-gol-1103440407.html

Galatasaray Eyüpspor'u ağırlıyor: Bardakcı sarı kart sınırında, Sacha Boey sahada, Osimhen gol serisinde

Galatasaray Eyüpspor'u ağırlıyor: Bardakcı sarı kart sınırında, Sacha Boey sahada, Osimhen gol serisinde

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T09:39+0300

2026-02-12T09:39+0300

2026-02-12T09:39+0300

spor

galatasaray

eyüpspor

osimhen

sacha boey

abdülkerim bardakcı

gabriel sara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103440914_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_430f8ad20599c1ddf7546535c7de3b2e.jpg

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırdaGalatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.Galatasaray, ligde 9 maçtır mağlup olmuyorGalatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.RAMS Park'ta yenilmezlik serisi 29 maçGalatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.Ligin en çok gol atan takımıGalatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü olarak dikkati çekiyor.Sezon başından beri 50 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 21 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 48 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor.Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip konumunda bulunuyor.Son 2 lig maçında kalesini gole kapadıGalatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi.20. haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, son lig maçında ise Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, öncesindeki 12 lig müsabakasının 10'unda kalesini gole kapatamamıştı.Osimhen, ligde gol atma serisini 6 maça çıkarmaya çalışacakGalatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı.Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak.Son haftaların golcüsü SaraGalatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 4 maçta 4 gol kaydetti.Ligin 17. haftasındaki Kasımpaşa maçında bir, 19. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında 2 ve 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde bir gol atan Sara, 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasını boş geçti.Söz konusu 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşayarak bu sezon toplamda 5 gole ulaşan Sara, Eyüpspor maçıyla gollerine devam etmeye çalışacak.Boey, 760 gün sonra RAMS Park'a adım atacakGalatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak.Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'teki Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak.Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacakGalatasaray, ikas Eyüpspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya'nın Juventus takımını konuk edecek.Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, doğrudan "Devler Ligi"nin 36 takımlı lig etabında mücadele etti. Bu etabı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 10 puan toplayan Galatasaray, 20. olarak play-off turuna yükseldi.Galatasaray, çekilen kurayla bu turda Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında 17 Şubat Salı günü sahasında avantaj arayacak. RAMS Park'taki müsabaka 20.45'te başlayacak.Eyüpspor'la 4. randevuGalatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.Bu sezonun ilk yarısındaki Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılan müsabakayı sarı-krımızılı ekip 2-0 kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/fenerbahce-baskan-vekili-lookman-iyi-oyuncu-almak-istedik-ve-sartlarimizi-zorladik-1103438552.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, eyüpspor, osimhen, sacha boey, abdülkerim bardakcı, gabriel sara