Hasan Arslanyüreği: Tersine sağlık turizmine odaklanmalıyız
Hasan Arslanyüreği: Tersine sağlık turizmine odaklanmalıyız
Sağlık Turizmi Uzmanı Hasan Arslanyüreği, Seyir Hali programında Ali Çağatay'ın konuğu oldu. 13.02.2026
Sağlık Turizmi Uzmanı Hasan Arslanyüreği, Türkiye’de sağlık turizminin mevcut durumunu, yaşanan gerilemeyi ve sektörde izlenmesi gereken yol haritasını değerlendirdi.Arslanyüreği şunları söyledi: 'Fiyat odaklı rekabet var'"Türkiye’de fiyat odaklı bir rekabet var" diye konuşan Arslanyüreği, sözlerini şöyle sürdürdü:Hasan Arslanyüreği, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Sağlık Turizmi Uzmanı Hasan Arslanyüreği, Türkiye’de sağlık turizminin mevcut durumunu, yaşanan gerilemeyi ve sektörde izlenmesi gereken yol haritasını değerlendirdi.
Arslanyüreği şunları söyledi:
Türkiye artık pahalı bir ülke. İnsanlar hastaneye verecekleri paranın yanında bir o kadarını otele ve uçağa verdiklerini gördükleri zaman destinasyonu değiştiriyor. Son iki senede gelirlerin yüzde 40–60 arasında düştüğünü görüyoruz. Türkiye genelinde ortalama düşüşün yüzde 40–50 civarında olduğu biliniyor. Bu çok büyük bir rakam, bu bir alarm seviyesi. Biz şu an Türkiye olarak dünyada en fazla saç ekimi yapan ülkeyiz. Geçen sene 650 binden fazla kayıtlı hasta var. Kayıt dışı da hesaba katılırsa bunun iki katı olduğu düşünülebilir. Katma değeri yüksek organ nakilleri, kök hücre, genetik ve beyin cerrahisi gibi yüksek nitelikli işlere odaklanmamız gerekiyor. Sağlık sistemi kötü olan Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar bizim ana hedef pazarımız olmalı. Kuzey Afrika da iyi pazarlar arasında.
'Fiyat odaklı rekabet var'
"Türkiye’de fiyat odaklı bir rekabet var" diye konuşan Arslanyüreği, sözlerini şöyle sürdürdü:
A hastanesinin B hastanesinden daha ucuz fiyat verdiği bir noktaya geldik. Bu ciro odaklı yaklaşım hastanelere kazandırıyor gibi görünse de Türkiye’ye kaybettiriyor. Bir A hastanesi X fiyata yaptığı bir ameliyatı başka bir hastane 5X fiyata yapabiliyor.
Fiyatlarda ciddi bir kafa karışıklığı var. JCI gibi akreditasyonlar çok önemli ama bu sertifikalar duvarda asılı bir kâğıt olmamalı. Yaşayan, içselleştirilmiş bir standart haline gelmeli. Dünyanın en pahalı havalimanı İstanbul Havalimanı. İkinci sırada New York var ve aradaki fark çok yüksek.
Hasan Arslanyüreği, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Türkiye’de nitelikli sağlık çalışanı var ama biz tersine sağlık turizmine de odaklanmalıyız. Türk hastanelerinin yurt dışında hastane açması ve yurt dışında hasta bakması gerektiğine inanıyorum. Reklam dilimiz yanlış. Fiyat odaklı gitmemek gerekiyor. Kaliteye ve bilinirliğe yatırım yapmak zorundayız. Türkiye’de sağlık alanında herkes bu işi yapamamalı. Sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin kredibilitesi bir standarda bağlanmalı.
Merdiven altı olarak adlandırılan yapı artık uluslararası hale geldi. Türkiye’de regülasyonlara takılan birçok kişi Balkanlar’da, Bosna Hersek’te ve Sırbistan’da klinik açtı. Bu durum Türkiye’nin hasta kaybetmesine yol açıyor.