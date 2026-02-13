Hasan Arslanyüreği: Tersine sağlık turizmine odaklanmalıyız

A hastanesinin B hastanesinden daha ucuz fiyat verdiği bir noktaya geldik. Bu ciro odaklı yaklaşım hastanelere kazandırıyor gibi görünse de Türkiye’ye kaybettiriyor. Bir A hastanesi X fiyata yaptığı bir ameliyatı başka bir hastane 5X fiyata yapabiliyor.

Fiyatlarda ciddi bir kafa karışıklığı var. JCI gibi akreditasyonlar çok önemli ama bu sertifikalar duvarda asılı bir kâğıt olmamalı. Yaşayan, içselleştirilmiş bir standart haline gelmeli. Dünyanın en pahalı havalimanı İstanbul Havalimanı. İkinci sırada New York var ve aradaki fark çok yüksek.