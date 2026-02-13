Türkiye
Fransa'da Nils Fırtınası etkisini sürdürüyor: Binlerce hanede elektrik kesintisi devam ediyor
Fransa’da Nils Fırtınası etkisini sürdürüyor: Binlerce hanede elektrik kesintisi devam ediyor
Fransa’yı etkisi altına alan Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Saatte 162 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve sel riski ülke... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Fransa’da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası, ülke genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elektrik altyapısından sorumlu Enedis’in aktardığına göre bugün itibarıyla 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.Kesintilerin en yoğun olduğu bölgeler arasında Nouvelle-Aquitaine ve Occitanie öne çıkıyor. Nouvelle-Aquitaine’de 292 bin, Occitanie’de ise 153 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, artan sel riski nedeniyle Garonne ve Gironde vilayetlerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca 23 vilayette turuncu alarm verildiği aktarıldı. Yetkililer vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.Saatte 162 kilometreyi bulan rüzgar hızıyla etkili olan Nils Fırtınası, son birkaç gündür ülkenin farklı bölgelerinde altyapı hasarına ve enerji kesintilerine neden oluyor. Elektrik dağıtım ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Fransa'da Nils Fırtınası etkisini sürdürüyor: Binlerce hanede elektrik kesintisi devam ediyor

Fransa’yı etkisi altına alan Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Saatte 162 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve sel riski ülke genelinde alarm durumuna yol açtı.
Fransa’da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası, ülke genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elektrik altyapısından sorumlu Enedis’in aktardığına göre bugün itibarıyla 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.
Kesintilerin en yoğun olduğu bölgeler arasında Nouvelle-Aquitaine ve Occitanie öne çıkıyor. Nouvelle-Aquitaine’de 292 bin, Occitanie’de ise 153 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, artan sel riski nedeniyle Garonne ve Gironde vilayetlerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca 23 vilayette turuncu alarm verildiği aktarıldı. Yetkililer vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Saatte 162 kilometreyi bulan rüzgar hızıyla etkili olan Nils Fırtınası, son birkaç gündür ülkenin farklı bölgelerinde altyapı hasarına ve enerji kesintilerine neden oluyor. Elektrik dağıtım ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
