https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/fransa-savunma-bakani-avrupa-yuksek-yogunluklu-bir-catismaya-hazir-olmali-1103486469.html
Fransa Savunma Bakanı: Avrupa yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olmalı
Fransa Savunma Bakanı: Avrupa yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olmalı
Sputnik Türkiye
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Avrupa’da silahlı bir çatışma yaşandığına dikkat çekerek, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olunması gerektiğini... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T18:19+0300
2026-02-13T18:19+0300
2026-02-13T18:19+0300
dünya
fransa
fransa savunma bakanlığı
avrupa
abd
nato
tucker carlson
euronews
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Euronews kanalına verdiği demeçte Avrupa’da halihazırda silahlı bir çatışma yaşandığını belirterek, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Fransa Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon, 18 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, Fransa’nın “Rus tehdidini” caydırmak için gerekirse ‘evlatlarını kaybetmeye’ ve uğrayacağı ekonomik zararlara da hazır olması gerektiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını ve bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı olarak açıklamıştı. Rus lider, Batılı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan dağıtmak için düzenli olarak halklarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi anladığını” belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bati-medyasi-avrupa-nukleer-silah-gelistirmeyi-planliyor-1103481288.html
fransa
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b9729f8ef4aa5901dabd9684795bce59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, fransa savunma bakanlığı, avrupa, abd, nato, tucker carlson, euronews
fransa, fransa savunma bakanlığı, avrupa, abd, nato, tucker carlson, euronews
Fransa Savunma Bakanı: Avrupa yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olmalı
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Avrupa’da silahlı bir çatışma yaşandığına dikkat çekerek, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olunması gerektiğini belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Euronews kanalına verdiği demeçte Avrupa’da halihazırda silahlı bir çatışma yaşandığını belirterek, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Avrupa’da bir silahlı çatışma yaşanıyorsa, açıkça ifade etmeliyiz ki, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor. Böyle bir çatışmadan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlıklı olmaktır.
Fransa Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon, 18 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, Fransa’nın “Rus tehdidini” caydırmak için gerekirse ‘evlatlarını kaybetmeye’ ve uğrayacağı ekonomik zararlara da hazır olması gerektiğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını ve bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı olarak açıklamıştı. Rus lider, Batılı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan dağıtmak için düzenli olarak halklarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi anladığını” belirtmişti.