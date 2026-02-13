Fransa Savunma Bakanı: Avrupa yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olmalı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/fransa-savunma-bakani-avrupa-yuksek-yogunluklu-bir-catismaya-hazir-olmali-1103486469.html

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Euronews kanalına verdiği demeçte Avrupa’da halihazırda silahlı bir çatışma yaşandığını belirterek, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Fransa Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon, 18 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, Fransa’nın “Rus tehdidini” caydırmak için gerekirse ‘evlatlarını kaybetmeye’ ve uğrayacağı ekonomik zararlara da hazır olması gerektiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını ve bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı olarak açıklamıştı. Rus lider, Batılı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan dağıtmak için düzenli olarak halklarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi anladığını” belirtmişti.

