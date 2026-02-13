https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bati-medyasi-avrupa-nukleer-silah-gelistirmeyi-planliyor-1103481288.html
Batı medyası: Avrupa nükleer silah geliştirmeyi planlıyor
Batı medyası: Avrupa nükleer silah geliştirmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Münih Güvenlik Konferansı'nda ele alınacak önemli konulardan birinin nükleer caydırıcılık olacağı belirtildi. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T14:58+0300
2026-02-13T14:58+0300
2026-02-13T14:59+0300
dünya
avrupa
nükleer silah
nükleer caydırıcılık
fransa
emmanuel macron
avrupa birliği
bloomberg
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg
Bloomberg, Avrupa liderlerinin, ABD ile kötüleşen ilişkiler ve güvenlik garantilerine ilişkin şüpheler nedeniyle kendi nükleer caydırıcılık güçlerini geliştirme konusunu değerlendirdiğini yazdı.Adı açıklanmayan kaynaklardan aktarılan haberde, “Avrupa, giderek daha düşmanca bir tavır sergileyen ABD'yi NATO içinde tutmak için mücadele ederken, ülkeler yeniden silahlanmak için yarışıyor. Şimdi de, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez, Avrupa ülkeleri kendi nükleer caydırıcılıklarını nasıl geliştireceklerini tartışıyor” ifadesiHalihazırda Avrupa’nın, nükleer şemsiye olarak adlandırılan konuda ABD'ye bağımlı olduğunu anımsatan ajans, Washington’un güvenilir ortak rolünü kaybetmesi durumunda, Avrupa ülkelerinin “yalnız bırakılma gibi kötü olasılıkla” karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.Anonim kaynaklara göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın geri kalanına nükleer caydırıcılık önlemleri önermeyi planlıyor. Bu, Fransız "şemsiyesinin" Avrupa'ya genişletilmesi olasılığını da içeriyor.Münih Güvenlik Konferansı'nda nükleer caydırıcılığın "sıcak konu" olması bekleniyor.Uzmanlara göre, ABD ‘şemsiyesinin’ yerini Avrupa silahlarının alması fikri, diğer sorunların yanı sıra, çoğu ülke için karşılanamaz bir durum. Kıta zaten konvansiyonel askeri gücünü artırmak için mümkün olan her şeyi yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-4-yerlesim-birimi-dusmandan-kurtarildi-1103480327.html
fransa
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_3edc251b6e492905313efc7d7410ebb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, nükleer silah, nükleer caydırıcılık, fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, bloomberg, abd
avrupa, nükleer silah, nükleer caydırıcılık, fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, bloomberg, abd
Batı medyası: Avrupa nükleer silah geliştirmeyi planlıyor
14:58 13.02.2026 (güncellendi: 14:59 13.02.2026)
Münih Güvenlik Konferansı'nda ele alınacak önemli konulardan birinin nükleer caydırıcılık olacağı belirtildi.
Bloomberg, Avrupa liderlerinin, ABD ile kötüleşen ilişkiler ve güvenlik garantilerine ilişkin şüpheler nedeniyle kendi nükleer caydırıcılık güçlerini geliştirme konusunu değerlendirdiğini yazdı.
Adı açıklanmayan kaynaklardan aktarılan haberde, “Avrupa, giderek daha düşmanca bir tavır sergileyen ABD'yi NATO içinde tutmak için mücadele ederken, ülkeler yeniden silahlanmak için yarışıyor. Şimdi de, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez, Avrupa ülkeleri kendi nükleer caydırıcılıklarını nasıl geliştireceklerini tartışıyor” ifadesi
Halihazırda Avrupa’nın, nükleer şemsiye olarak adlandırılan konuda ABD'ye bağımlı olduğunu anımsatan ajans, Washington’un güvenilir ortak rolünü kaybetmesi durumunda, Avrupa ülkelerinin “yalnız bırakılma gibi kötü olasılıkla” karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.
Anonim kaynaklara göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın geri kalanına nükleer caydırıcılık önlemleri önermeyi planlıyor. Bu, Fransız "şemsiyesinin" Avrupa'ya genişletilmesi olasılığını da içeriyor.
Münih Güvenlik Konferansı'nda nükleer caydırıcılığın "sıcak konu" olması bekleniyor.
Uzmanlara göre, ABD ‘şemsiyesinin’ yerini Avrupa silahlarının alması fikri, diğer sorunların yanı sıra, çoğu ülke için karşılanamaz bir durum. Kıta zaten konvansiyonel askeri gücünü artırmak için mümkün olan her şeyi yapıyor.