https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/feto-operasyonunda-93-vergi-mufettisi-gozaltina-alindi-aralarinda-hazine-ve-maliye-bakanliginda-1103472557.html

FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var

FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T11:12+0300

2026-02-13T11:12+0300

2026-02-13T11:12+0300

türki̇ye

fetö

maliye bakanlığı

operasyon

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0a/1043993586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44a0f11a4dd256246ea7ef8d0b943f28.jpg

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Örgütsel iletişim teknikleriyle bağlantı kurdukları belirlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.Aktif görevde olan müfettişler de varÖrgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbul-merkezli-13-ilde-feto-operasyonu-14-supheli-tutuklandi-1102748799.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fetö, maliye bakanlığı, operasyon, hazine ve maliye bakanlığı