Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/feto-operasyonunda-93-vergi-mufettisi-gozaltina-alindi-aralarinda-hazine-ve-maliye-bakanliginda-1103472557.html
FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var
FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:12+0300
2026-02-13T11:12+0300
türki̇ye
fetö
maliye bakanlığı
operasyon
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0a/1043993586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44a0f11a4dd256246ea7ef8d0b943f28.jpg
İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Örgütsel iletişim teknikleriyle bağlantı kurdukları belirlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.Aktif görevde olan müfettişler de varÖrgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbul-merkezli-13-ilde-feto-operasyonu-14-supheli-tutuklandi-1102748799.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0a/1043993586_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_522bd5373d09064fc37f44435eb0e1db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fetö, maliye bakanlığı, operasyon, hazine ve maliye bakanlığı
fetö, maliye bakanlığı, operasyon, hazine ve maliye bakanlığı

FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var

11:12 13.02.2026
© AAFETÖ operasyon
FETÖ operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Örgütsel iletişim teknikleriyle bağlantı kurdukları belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Aktif görevde olan müfettişler de var

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
FETÖ operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
15 Ocak, 02:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала