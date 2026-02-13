https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/feto-operasyonunda-93-vergi-mufettisi-gozaltina-alindi-aralarinda-hazine-ve-maliye-bakanliginda-1103472557.html
FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı: Aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yapanlar var
Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:12+0300
2026-02-13T11:12+0300
2026-02-13T11:12+0300
türki̇ye
fetö
maliye bakanlığı
operasyon
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0a/1043993586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44a0f11a4dd256246ea7ef8d0b943f28.jpg
İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Örgütsel iletişim teknikleriyle bağlantı kurdukları belirlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.Aktif görevde olan müfettişler de varÖrgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0a/1043993586_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_522bd5373d09064fc37f44435eb0e1db.jpg
İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Örgütsel iletişim teknikleriyle bağlantı kurdukları belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.
Aktif görevde olan müfettişler de var
Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.