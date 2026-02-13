https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/erdogan-universiteleri-ideolojilerinin-arka-bahcesi-olarak-gorenler-imtiyazlarini-kaybetmek-1103481495.html
Erdoğan: Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, imtiyazlarını kaybetmek istemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, imtiyazlarını kaybetmek istemiyorlar" dedi. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni”nde konuştu:
2026
13.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni”nde konuştu:
Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, derebeylik kuranlar imtiyazlarını kaybetmek istemiyorlar. Türk üniversitelerinin asli misyonlarına odaklanması bu kesimlerin işine gelmiyor. Sözde özgürlükçü özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken bir yandan da yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi son dönemde bu adımları attı. Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik