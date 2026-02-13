https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bahis-reklamlarina-engel-promosyon-yasaklandi-spor-mecrasi-sarti-geldi-1103477173.html

Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi

Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. Promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T13:58+0300

2026-02-13T13:58+0300

2026-02-13T13:59+0300

türki̇ye

bahis

yasa dışı bahis

yasadışı bahis

sanal bahis

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_8044e305512de502362a0957540502f1.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle bahis şirketlerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik kurallar yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle promosyon dağıtımı tamamen yasaklanırken, reklam çalışmaları yasa dışı bahisle mücadele ve kamu yararı çerçevesine bağlandı.Spor içerikli mecralarda gösterilecekDüzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı; yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı.Promosyon uygulaması kaldırıldıÖnceki düzenlemede satışları artırma amacıyla belirli koşullar çerçevesinde promosyon ve reklam uygulamalarına izin veriliyordu. Son değişiklikle birlikte teşvik amaçlı promosyon uygulaması yürürlükten kaldırıldı.Yeni maddeye göre bahis tanıtımları sadece sporla bağlantılı mecralarda yapılabilecek. Böylece reklamların genel medya ve diğer platformlardaki görünürlüğü daha dar bir çerçeveye alınmış oldu.Stadyumlardan kaldırılmıştıBahis reklamlarına ilişkin kısıtlamalar daha önce de hayata geçirilmişti. 2025 Ocak ayında yayımlanan genelge doğrultusunda stadyum reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerindeki yasal bahis şirketi logolarının kaldırılması talep edilmişti.Kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların siyah bantla kapatılması zorunlu hale getirilmiş, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu lig isim sponsorluklarını resmi internet sitesinden çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/futbolda-bahis-sorusturmasi-510-profesyonel-pfdkya-sevk-edildi-1103467861.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, resmi gazete