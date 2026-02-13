Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bahis-reklamlarina-engel-promosyon-yasaklandi-spor-mecrasi-sarti-geldi-1103477173.html
Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi
Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. Promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T13:58+0300
2026-02-13T13:59+0300
türki̇ye
bahis
yasa dışı bahis
yasadışı bahis
sanal bahis
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_8044e305512de502362a0957540502f1.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle bahis şirketlerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik kurallar yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle promosyon dağıtımı tamamen yasaklanırken, reklam çalışmaları yasa dışı bahisle mücadele ve kamu yararı çerçevesine bağlandı.Spor içerikli mecralarda gösterilecekDüzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı; yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı.Promosyon uygulaması kaldırıldıÖnceki düzenlemede satışları artırma amacıyla belirli koşullar çerçevesinde promosyon ve reklam uygulamalarına izin veriliyordu. Son değişiklikle birlikte teşvik amaçlı promosyon uygulaması yürürlükten kaldırıldı.Yeni maddeye göre bahis tanıtımları sadece sporla bağlantılı mecralarda yapılabilecek. Böylece reklamların genel medya ve diğer platformlardaki görünürlüğü daha dar bir çerçeveye alınmış oldu.Stadyumlardan kaldırılmıştıBahis reklamlarına ilişkin kısıtlamalar daha önce de hayata geçirilmişti. 2025 Ocak ayında yayımlanan genelge doğrultusunda stadyum reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerindeki yasal bahis şirketi logolarının kaldırılması talep edilmişti.Kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların siyah bantla kapatılması zorunlu hale getirilmiş, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu lig isim sponsorluklarını resmi internet sitesinden çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/futbolda-bahis-sorusturmasi-510-profesyonel-pfdkya-sevk-edildi-1103467861.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_9dd4087c946f8d6fa46581fc4b687e53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, resmi gazete
bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, resmi gazete

Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi

13:58 13.02.2026 (güncellendi: 13:59 13.02.2026)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© İHA
Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. Promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken, reklamların yalnızca spor mecralarında ve yasa dışı bahisle mücadele ile kamusal fayda çerçevesinde yapılmasına izin verilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle bahis şirketlerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik kurallar yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle promosyon dağıtımı tamamen yasaklanırken, reklam çalışmaları yasa dışı bahisle mücadele ve kamu yararı çerçevesine bağlandı.

Spor içerikli mecralarda gösterilecek

Düzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı; yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı.

Promosyon uygulaması kaldırıldı

Önceki düzenlemede satışları artırma amacıyla belirli koşullar çerçevesinde promosyon ve reklam uygulamalarına izin veriliyordu. Son değişiklikle birlikte teşvik amaçlı promosyon uygulaması yürürlükten kaldırıldı.
Yeni maddeye göre bahis tanıtımları sadece sporla bağlantılı mecralarda yapılabilecek. Böylece reklamların genel medya ve diğer platformlardaki görünürlüğü daha dar bir çerçeveye alınmış oldu.

Stadyumlardan kaldırılmıştı

Bahis reklamlarına ilişkin kısıtlamalar daha önce de hayata geçirilmişti. 2025 Ocak ayında yayımlanan genelge doğrultusunda stadyum reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerindeki yasal bahis şirketi logolarının kaldırılması talep edilmişti.
Kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların siyah bantla kapatılması zorunlu hale getirilmiş, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu lig isim sponsorluklarını resmi internet sitesinden çıkarmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
SPOR
Futbolda bahis soruşturması: 510 profesyonel PFDK'ya sevk edildi
03:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала