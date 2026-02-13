https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/erdogan-sudani-ile-telefonla-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-konulan-ele-alindi-1103486321.html
Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."Açıklama şöyle devam etti:
Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."
Açıklama şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.