Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı
Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı... 13.02.2026
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."Açıklama şöyle devam etti:
i̇letişim başkanlığı, türkiye, irak, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan
i̇letişim başkanlığı, türkiye, irak, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan

Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı

18:13 13.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."
Açıklama şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

