https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/erdogan-sudani-ile-telefonla-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-konulan-ele-alindi-1103486321.html

Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı

Erdoğan-Sudani ile telefonla görüştü: Bölgesel ve küresel konulan ele alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T18:13+0300

2026-02-13T18:13+0300

2026-02-13T18:13+0300

dünya

i̇letişim başkanlığı

türkiye

irak

muhammed şiya es-sudani

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/15/1068573949_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_926a0788ca310705853d4c7b25fafeee.jpg

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."Açıklama şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/irak-suriyeden-5-binden-fazla-isid-baglantili-tutuklu-cezaevlerine-nakledildi-1103482344.html

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇letişim başkanlığı, türkiye, irak, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan