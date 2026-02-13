Türkiye
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun asılsız iddialarını tümüyle reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu tarafından 12 Şubat'ta kabul edilen kararlara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Kuzeydoğu Suriye’deki durum' başlıklı kararın Türkiye’nin rolünü göz ardı ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun asılsız iddialarını tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun 12 Şubat’ta kabul ettiği ve Türkiye’yi hedef alan kararlarına sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu kararlarda yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek tümüyle reddedildiğini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. “Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz. Öte yandan, “Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez. Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz.
