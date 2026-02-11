https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/disisleri-bakani-fidan-unctad-genel-sekreteri-grynspan-ile-ankarada-gorustu-1103426304.html

Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan ile Ankara’da görüştü

11.02.2026

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile başkent Ankara’da bir araya geldi.Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.Ticaret ve kalkınma gündemi masadaydıEdinilen bilgilere göre görüşmede, küresel ticarette yaşanan dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçleri ve sürdürülebilir ekonomik büyüme başlıkları ele alındı.Tarafların, Türkiye ile UNCTAD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

