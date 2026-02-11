Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan ile Ankara’da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede... 11.02.2026
2026-02-11T15:56+0300
2026-02-11T15:56+0300
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile başkent Ankara’da bir araya geldi.Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.Ticaret ve kalkınma gündemi masadaydıEdinilen bilgilere göre görüşmede, küresel ticarette yaşanan dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçleri ve sürdürülebilir ekonomik büyüme başlıkları ele alındı.Tarafların, Türkiye ile UNCTAD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan ile Ankara’da görüştü

15:56 11.02.2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan’ı Ankara’da kabul etti. Görüşmede, küresel ticaret, kalkınma politikaları ve Türkiye’nin çok taraflı ekonomik iş birlikleri ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile başkent Ankara’da bir araya geldi.
Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Ticaret ve kalkınma gündemi masadaydı

Edinilen bilgilere göre görüşmede, küresel ticarette yaşanan dönüşüm, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçleri ve sürdürülebilir ekonomik büyüme başlıkları ele alındı.
Tarafların, Türkiye ile UNCTAD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Sohbetler
