Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti
AFAD, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T11:46+0300
2026-02-11T11:46+0300
2026-02-11T11:46+0300
türki̇ye
deprem
naci görür
erzincan
yedisu
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.Naci Görür: Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakınDepremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti:"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayı'nın Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın. Geçmiş olsun."
türki̇ye
erzincan
yedisu
2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.
Naci Görür: Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın
Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayı'nın Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın. Geçmiş olsun."