Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erzincanda-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-yeri-hassas-uyarisi-kirilmamis-fayi-isaret-etti-1103415070.html
Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti
Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti
Sputnik Türkiye
AFAD, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T11:46+0300
2026-02-11T11:46+0300
türki̇ye
deprem
naci görür
erzincan
yedisu
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.Naci Görür: Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakınDepremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti:"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayı'nın Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın. Geçmiş olsun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/poyraz-karayelin-seferiydi-oyuncu-kanbolat-gorkem-arslan-hayatini-kaybetti-1103413089.html
türki̇ye
erzincan
yedisu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_239251f9c47fcdd5b58becb6bcf1cdd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, naci görür, erzincan, yedisu , afad
deprem, naci görür, erzincan, yedisu , afad

Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti

11:46 11.02.2026
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA / Tunahan Akgün
Abone ol
AFAD, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin “Yeri hassas” olduğunu belirterek Yedisu Fayı’na dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

Naci Görür: Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın

Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayı'nın Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın. Geçmiş olsun."
Kanbolat Görkem Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Poyraz Karayel’in Sefer’iydi: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала