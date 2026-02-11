https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erzincanda-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-yeri-hassas-uyarisi-kirilmamis-fayi-isaret-etti-1103415070.html

Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti

Erzincan'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeri hassas' uyarısı: Kırılmamış fayı işaret etti

AFAD, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.Naci Görür: Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakınDepremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında şunları kaydetti:"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayı'nın Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayı'na yakın. Geçmiş olsun."

SON HABERLER

