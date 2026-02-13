https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bilim-insanlari-sasirtan-bir-gunes-sistemi-bulundu-turunun-ilk-ornegi-1103469563.html

Bilim insanlarını şaşırtan bir güneş sistemi bulundu: Türünün ilk örneği

Gökbilimcileri şaşırtan bir güneş sistemi keşfedildi. Dünya'dan yaklaşık 116 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegen sisteminde her şey tersten. 4 gezegenlik... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD ve Avrupa'dan gökbilimciler, yeni keşfedilen güneş sisteminde bilinen diziliminin tersi bir durum söz konusu olduğunu duyurdu. Keşfedilen güneş sisteminde dört gezegen dönüyor ve bu gezegenler tuhaf bir sıralamada dizilmiş durumda. En içteki gezegen kayalık, sonraki iki gezegen gaz halindeyken beklenmedik bir şekilde en dıştaki gezegen ise kayalık.Bu düzenleme, galaksi genelinde ve kendi güneş sistemimizde yaygın olarak görülen bir kalıpla çelişmektedir. Bu kalıpta kayalık gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya ve Mars) güneşe daha yakın, gaz gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün) ise daha uzakta yörüngede bulunur.Beklenmedik kayalık gezegen LHS 1903, Dünya'nın yarıçapının yaklaşık 1,7 katı büyüklüğünde olup gökbilimcilerin "süper Dünya" olarak adlandırdığı, benzer yoğunluk ve bileşime sahip, gezegenimizin daha büyük bir versiyonu.Çalışmanın lideri Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Thomas Wilson, “Ortadaki iki gezegene kıyasla daha kayalık olan bu dış gezegenin, standart oluşum teorisine göre oluşmaması gerekirdi. Ancak bizce diğer gezegenlerden daha sonra oluştu" diyor.

