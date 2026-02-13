Beren Saat müzik dünyasına 'CapitaliZoo' ile adım attı: İlk şarkısı İngilizce

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/beren-saat-muzik-dunyasina-capitalizoo-ile-adim-atti-ilk-sarkisi-ingilizce-1103471023.html

"Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "İntikam" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, ilk şarkısını çıkarttı."CapitaliZoo" adlı İngilizce şarkının sözlerini Beren Saat kaleme alırken, prodüktörlüğü ve aranjesini ise eşi Kenan Doğulu üstlendi.Sosyal medya Beren Saat ile dolduBeren Saat'in yeni şarkısı sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü oyuncunun ilk teklisi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Saat'in hem sesini hem şarkısını eleştirirken, kimisi de beğendiğini dile getirdi.Kenan Doğulu'dan eşine destekKenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Doğulu, “Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel” ifadelerini kullandı.Nisan ayında albüm geliyorÇıktığı bu yolda eşinin yanında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kenan Doğulu, Beren Saat'in “Exuberance” adlı bir albüm de çıkaracağını ve nisan ayında albümün yayınlanacağını belirtti.Doğulu, sözlerini “Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye noktaladı.

