Ünlü şarkıcı Hakan Peker isyan etti: 'Buna ihtiyacım yok'

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, genç gösterdiği için 'estetik yaptırdı' sözlerine isyan etti. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Genç göründüğü için 'estetik operasyon' yaptırdığı iddialarına yanıt veren 63 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker, "63 yaşında olmama rağmen yüzümde kırışıklık olmaması tamamen genetik. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok" diyerek isyan etti. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyorduHabertürk'ün haberine göre sürekli estetik operasyon yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Peker bu iddiaları yanıtladı. Peker 63 yaşında olmasına rağmen yüzünde kırışıklık olmamasının nedenini genetik olarak açıklarken, "Bu konu yıllardır merak ediliyor, artık bir açıklık getireyim: Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün de soruluyor. Lütfen artık bu konu kapansın. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok. Ben yapı olarak genç gösteriyorum. Yüz gerdirme veya benzeri herhangi bir cerrahi işlem geçirmedim. Umarım bu açıklama, merak edenlerin merakını gidermiştir." diye konuştu.
