Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/unlu-sarkici-hakan-peker-isyan-etti-buna-ihtiyacim-yok--1103414139.html
Ünlü şarkıcı Hakan Peker isyan etti: 'Buna ihtiyacım yok'
Ünlü şarkıcı Hakan Peker isyan etti: 'Buna ihtiyacım yok'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, genç gösterdiği için 'estetik yaptırdı' sözlerine isyan etti. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T10:54+0300
2026-02-11T10:54+0300
yaşam
hakan peker
estetik
estetik operasyon
estetik cerrahi
estetik ameliyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066338992_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_b0236a9e6b4834bd6f3d1c903e498e6e.jpg
Genç göründüğü için 'estetik operasyon' yaptırdığı iddialarına yanıt veren 63 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker, "63 yaşında olmama rağmen yüzümde kırışıklık olmaması tamamen genetik. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok" diyerek isyan etti. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyorduHabertürk'ün haberine göre sürekli estetik operasyon yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Peker bu iddiaları yanıtladı. Peker 63 yaşında olmasına rağmen yüzünde kırışıklık olmamasının nedenini genetik olarak açıklarken, "Bu konu yıllardır merak ediliyor, artık bir açıklık getireyim: Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün de soruluyor. Lütfen artık bu konu kapansın. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok. Ben yapı olarak genç gösteriyorum. Yüz gerdirme veya benzeri herhangi bir cerrahi işlem geçirmedim. Umarım bu açıklama, merak edenlerin merakını gidermiştir." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/sosyal-medyadaki-zorbaliga-dayanamadi-tablet-reis-olarak-taninan-fenomen-isim-estetik-ameliyat-1100174123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066338992_26:0:498:354_1920x0_80_0_0_4a6527371de0852cab8c62769f5a682b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan peker, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat
hakan peker, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat

Ünlü şarkıcı Hakan Peker isyan etti: 'Buna ihtiyacım yok'

10:54 11.02.2026
© AAHakan Peker
Hakan Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Abone ol
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, genç gösterdiği için 'estetik yaptırdı' sözlerine isyan etti.
Genç göründüğü için 'estetik operasyon' yaptırdığı iddialarına yanıt veren 63 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker, "63 yaşında olmama rağmen yüzümde kırışıklık olmaması tamamen genetik. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok" diyerek isyan etti.

40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu

Habertürk'ün haberine göre sürekli estetik operasyon yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Peker bu iddiaları yanıtladı. Peker 63 yaşında olmasına rağmen yüzünde kırışıklık olmamasının nedenini genetik olarak açıklarken, "Bu konu yıllardır merak ediliyor, artık bir açıklık getireyim: Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün de soruluyor. Lütfen artık bu konu kapansın. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok. Ben yapı olarak genç gösteriyorum. Yüz gerdirme veya benzeri herhangi bir cerrahi işlem geçirmedim. Umarım bu açıklama, merak edenlerin merakını gidermiştir." diye konuştu.
Onurcan Güzel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
YAŞAM
Sosyal medyadaki 'zorbalığa' dayanamadı: Tablet Reis olarak tanınan fenomen isim estetik ameliyat olduğunu açıkladı
14 Ekim 2025, 13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала