Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor
Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor
Yapay zeka, alanında çalışan bir girişimci ve yatırımcı olan Matt Shumer, çarpıcı bir uyarıda bulundu: Yapay zeka, Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük ve hızlı bir dönüşüm yaratıyor ve çoğu insan henüz bunun farkında değil.
Shumer, dünyada gündem olan yazısına "Şubat 2020'yi düşünün" diye başladı. O dönemde virüs haberleri uzak bir tehdit gibi görünürken, birkaç hafta içinde dünya tamamen değişmişti. Shumer'e göre şu an benzer bir "bu kadarı da abartı" aşamasındayız, ancak bu sefer konu yapay zeka ve etkisi çok daha derin olacak.İş dünyasını neler bekliyor?Shumer, teknik işlerin ötesinde her beyaz yakalı mesleğin tehlike altında olduğunu söylüyor:‘İşlerin yüzde 50’si ortadan kalkabilir’Shumer’in aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın 1 ila 5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerin yüzde 50’sini ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.Shumer, "Bunu hafife almayın. Yapay zeka aynı anda her alanda gelişiyor. Fabrika otomasyonunda işçiler başka alana geçebiliyordu. Yapay zeka ise bilişsel her işi hedef alıyor" diyor ve ekliyor: Yazısı kısa sürede milyonlarca kez okundu ve teknoloji medyasında geniş yankı buldu. Shumer, yapay zekanın sadece işleri değil, toplumun tamamını dönüştüreceğini ve ulusal güvenlik boyutuna ulaşabileceğini söylüyor.
Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor

13:00 12.02.2026 (güncellendi: 13:02 12.02.2026)
Simülasyon
Yapay zeka alanında çalışan bir girişimci ve yatırımcı olan Matt Shumer, çarpıcı bir uyarıda bulundu: 'Yapay zeka, Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük ve hızlı bir dönüşüm yaratıyor ve çoğu insan henüz bunun farkında değil.'
Shumer, dünyada gündem olan yazısına "Şubat 2020'yi düşünün" diye başladı. O dönemde virüs haberleri uzak bir tehdit gibi görünürken, birkaç hafta içinde dünya tamamen değişmişti. Shumer'e göre şu an benzer bir "bu kadarı da abartı" aşamasındayız, ancak bu sefer konu yapay zeka ve etkisi çok daha derin olacak.

İş dünyasını neler bekliyor?

Shumer, teknik işlerin ötesinde her beyaz yakalı mesleğin tehlike altında olduğunu söylüyor:
Hukuk: Sözleşmeler okuma, dava özetleme, dava dilekçesi yazma
Finans: Model oluşturma, veri analizi, rapor yazma
Tıp: Görüntü okuma, teşhis önerme
Yazılım mühendisliği: Artık büyük projeler bile yapay zekaya emanet edilebiliyor
Müşteri hizmetleri, danışmanlık, içerik üretimi, muhasebe...

‘İşlerin yüzde 50’si ortadan kalkabilir’

Shumer’in aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın 1 ila 5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerin yüzde 50’sini ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.
Shumer, "Bunu hafife almayın. Yapay zeka aynı anda her alanda gelişiyor. Fabrika otomasyonunda işçiler başka alana geçebiliyordu. Yapay zeka ise bilişsel her işi hedef alıyor" diyor ve ekliyor:

Bu, kariyerinizin en önemli yılı olabilir. Erken davrananlar avantaj sağlayacak. Pencere uzun süre açık kalmayacak.

Yazısı kısa sürede milyonlarca kez okundu ve teknoloji medyasında geniş yankı buldu. Shumer, yapay zekanın sadece işleri değil, toplumun tamamını dönüştüreceğini ve ulusal güvenlik boyutuna ulaşabileceğini söylüyor.
