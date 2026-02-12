https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/yapay-zeka-uyarisi-cok-buyuk-bir-sey-oluyor-1103449163.html
Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor
Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor
Sputnik Türkiye
Yapay zeka, alanında çalışan bir girişimci ve yatırımcı olan Matt Shumer, çarpıcı bir uyarıda bulundu: Yapay zeka, Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük ve hızlı bir dönüşüm yaratıyor ve çoğu insan henüz bunun farkında değil.
2026-02-12T13:00+0300
2026-02-12T13:00+0300
2026-02-12T13:02+0300
yaşam
yapay zeka
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100818226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_08d8b256e8d3e2512ecc7f83374b3ba3.jpg
Shumer, dünyada gündem olan yazısına "Şubat 2020'yi düşünün" diye başladı. O dönemde virüs haberleri uzak bir tehdit gibi görünürken, birkaç hafta içinde dünya tamamen değişmişti. Shumer'e göre şu an benzer bir "bu kadarı da abartı" aşamasındayız, ancak bu sefer konu yapay zeka ve etkisi çok daha derin olacak.İş dünyasını neler bekliyor?Shumer, teknik işlerin ötesinde her beyaz yakalı mesleğin tehlike altında olduğunu söylüyor:‘İşlerin yüzde 50’si ortadan kalkabilir’Shumer’in aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın 1 ila 5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerin yüzde 50’sini ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.Shumer, "Bunu hafife almayın. Yapay zeka aynı anda her alanda gelişiyor. Fabrika otomasyonunda işçiler başka alana geçebiliyordu. Yapay zeka ise bilişsel her işi hedef alıyor" diyor ve ekliyor: Yazısı kısa sürede milyonlarca kez okundu ve teknoloji medyasında geniş yankı buldu. Shumer, yapay zekanın sadece işleri değil, toplumun tamamını dönüştüreceğini ve ulusal güvenlik boyutuna ulaşabileceğini söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/aylardir-haber-alinamiyordu-yapay-zekanin-karda-yakaladigi-tek-bir-piksel-sayesinde-izine-ulasildi-1102672505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100818226_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_20e5d7f48c4a94690c4c1d83f51444a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yapay zeka, ai, uyarı, çok büyük bir şey oluyor, matt shumer, yazı, pandemi, hangi meslekler bitecek, yapay zeka devrimi, haberler, yapay zeka haberleri, dünya haberleri
yapay zeka, ai, uyarı, çok büyük bir şey oluyor, matt shumer, yazı, pandemi, hangi meslekler bitecek, yapay zeka devrimi, haberler, yapay zeka haberleri, dünya haberleri
Yapay zeka uyarısı: Çok büyük bir şey oluyor
13:00 12.02.2026 (güncellendi: 13:02 12.02.2026)
Yapay zeka alanında çalışan bir girişimci ve yatırımcı olan Matt Shumer, çarpıcı bir uyarıda bulundu: 'Yapay zeka, Kovid-19 pandemisinden çok daha büyük ve hızlı bir dönüşüm yaratıyor ve çoğu insan henüz bunun farkında değil.'
Shumer, dünyada gündem olan yazısına "Şubat 2020'yi düşünün" diye başladı. O dönemde virüs haberleri uzak bir tehdit gibi görünürken, birkaç hafta içinde dünya tamamen değişmişti. Shumer'e göre şu an benzer bir "bu kadarı da abartı" aşamasındayız, ancak bu sefer konu yapay zeka ve etkisi çok daha derin olacak.
İş dünyasını neler bekliyor?
Shumer, teknik işlerin ötesinde her beyaz yakalı mesleğin tehlike altında olduğunu söylüyor:
Hukuk: Sözleşmeler okuma, dava özetleme, dava dilekçesi yazma
Finans: Model oluşturma, veri analizi, rapor yazma
Tıp: Görüntü okuma, teşhis önerme
Yazılım mühendisliği: Artık büyük projeler bile yapay zekaya emanet edilebiliyor
Müşteri hizmetleri, danışmanlık, içerik üretimi, muhasebe...
‘İşlerin yüzde 50’si ortadan kalkabilir’
Shumer’in aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın 1 ila 5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerin yüzde 50’sini ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.
Shumer, "Bunu hafife almayın. Yapay zeka aynı anda her alanda gelişiyor. Fabrika otomasyonunda işçiler başka alana geçebiliyordu. Yapay zeka ise bilişsel her işi hedef alıyor" diyor ve ekliyor:
Bu, kariyerinizin en önemli yılı olabilir. Erken davrananlar avantaj sağlayacak. Pencere uzun süre açık kalmayacak.
Yazısı kısa sürede milyonlarca kez okundu ve teknoloji medyasında geniş yankı buldu. Shumer, yapay zekanın sadece işleri değil, toplumun tamamını dönüştüreceğini ve ulusal güvenlik boyutuna ulaşabileceğini söylüyor.