Batı'nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümümdeki 5 yılda
Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda
ABD vatandaşlarının yüzde 46'sının önümüzdeki 5 yılda dünya savaşının çıkacağına inandığı belirtildi. İngiltere, Almanya ve Fransa sakinlerinin büyük kısmı da... 13.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_0:54:1191:723_1920x0_80_0_0_6d0596cc12dbceb50112ef73645a9ed4.png
Politico gazetesinin aktardığına göre, Public First tarafından 6-9 Şubat günleri arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 10 bin 300 kişi arasında gerçekleştirilen araştırma, vatandaşlarının büyük kısmının yakın gelecekte 3. Dünya Savaşı’nın çıkacağına inandığını ortaya koydu.Araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yüzde 46'sı, İngiltere ve Fransa sakinlerinin yüzde 43'ü ve Almanların yüzde 40'ı, önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine inanıyor. Oranın, 2025'te yapılan araştırmaya kıyasla önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada sakinlerinin en az üçte birinin, önümüzdeki beş yıl içinde çıkabilecek savaşta nükleer silahlara başvurma ihtimalinin olduğuna inandığı belirtildi.
Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda
09:34 13.02.2026 (güncellendi: 09:39 13.02.2026)
ABD vatandaşlarının yüzde 46’sının önümüzdeki 5 yılda dünya savaşının çıkacağına inandığı belirtildi. İngiltere, Almanya ve Fransa sakinlerinin büyük kısmı da buna inanıyor.
Politico gazetesinin aktardığına göre, Public First tarafından 6-9 Şubat günleri arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 10 bin 300 kişi arasında gerçekleştirilen araştırma, vatandaşlarının büyük kısmının yakın gelecekte 3. Dünya Savaşı’nın çıkacağına inandığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yüzde 46'sı, İngiltere ve Fransa sakinlerinin yüzde 43'ü ve Almanların yüzde 40'ı, önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine inanıyor. Oranın, 2025'te yapılan araştırmaya kıyasla önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.
Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada sakinlerinin en az üçte birinin, önümüzdeki beş yıl içinde çıkabilecek savaşta nükleer silahlara başvurma ihtimalinin olduğuna inandığı belirtildi.