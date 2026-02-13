Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/batinin-yarisi-dunya-savasinin-cikacagina-inaniyor-onumuzdeki-5-yilda-1103470646.html
Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda
Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda
Sputnik Türkiye
ABD vatandaşlarının yüzde 46’sının önümüzdeki 5 yılda dünya savaşının çıkacağına inandığı belirtildi. İngiltere, Almanya ve Fransa sakinlerinin büyük kısmı da... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T09:34+0300
2026-02-13T09:39+0300
dünya
abd
fransa
almanya
i̇ngiltere
kanada
3. dünya savaşı
nükleer silah
nükleer savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_0:54:1191:723_1920x0_80_0_0_6d0596cc12dbceb50112ef73645a9ed4.png
Politico gazetesinin aktardığına göre, Public First tarafından 6-9 Şubat günleri ​​arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 10 bin 300 kişi arasında gerçekleştirilen araştırma, vatandaşlarının büyük kısmının yakın gelecekte 3. Dünya Savaşı’nın çıkacağına inandığını ortaya koydu.Araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yüzde 46'sı, İngiltere ve Fransa sakinlerinin yüzde 43'ü ve Almanların yüzde 40'ı, önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine inanıyor. Oranın, 2025'te yapılan araştırmaya kıyasla önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada sakinlerinin en az üçte birinin, önümüzdeki beş yıl içinde çıkabilecek savaşta nükleer silahlara başvurma ihtimalinin olduğuna inandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bati-medyasi-merz-ukrayna-yuzunden-macrondan-intikam-almaya-kararli-1103468224.html
fransa
almanya
i̇ngiltere
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_77:0:1113:777_1920x0_80_0_0_7b09c68ebef7b78a10a574d3f557e8dd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, kanada, 3. dünya savaşı, nükleer silah, nükleer savaş
abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, kanada, 3. dünya savaşı, nükleer silah, nükleer savaş

Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda

09:34 13.02.2026 (güncellendi: 09:39 13.02.2026)
© AP Photo / Wong Maye-ENew York'ta asılmış ABD bayrağı
New York'ta asılmış ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Wong Maye-E
Abone ol
ABD vatandaşlarının yüzde 46’sının önümüzdeki 5 yılda dünya savaşının çıkacağına inandığı belirtildi. İngiltere, Almanya ve Fransa sakinlerinin büyük kısmı da buna inanıyor.
Politico gazetesinin aktardığına göre, Public First tarafından 6-9 Şubat günleri ​​arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 10 bin 300 kişi arasında gerçekleştirilen araştırma, vatandaşlarının büyük kısmının yakın gelecekte 3. Dünya Savaşı’nın çıkacağına inandığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yüzde 46'sı, İngiltere ve Fransa sakinlerinin yüzde 43'ü ve Almanların yüzde 40'ı, önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine inanıyor. Oranın, 2025'te yapılan araştırmaya kıyasla önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.
Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada sakinlerinin en az üçte birinin, önümüzdeki beş yıl içinde çıkabilecek savaşta nükleer silahlara başvurma ihtimalinin olduğuna inandığı belirtildi.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
DÜNYA
Batı medyası: Merz, Ukrayna yüzünden Macron'dan intikam almaya kararlı
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала