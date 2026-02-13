https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/batinin-yarisi-dunya-savasinin-cikacagina-inaniyor-onumuzdeki-5-yilda-1103470646.html

Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda

Batı’nın yarısı dünya savaşının çıkacağına inanıyor: Önümüzdeki 5 yılda

Sputnik Türkiye

ABD vatandaşlarının yüzde 46’sının önümüzdeki 5 yılda dünya savaşının çıkacağına inandığı belirtildi. İngiltere, Almanya ve Fransa sakinlerinin büyük kısmı da... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T09:34+0300

2026-02-13T09:34+0300

2026-02-13T09:39+0300

dünya

abd

fransa

almanya

i̇ngiltere

kanada

3. dünya savaşı

nükleer silah

nükleer savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_0:54:1191:723_1920x0_80_0_0_6d0596cc12dbceb50112ef73645a9ed4.png

Politico gazetesinin aktardığına göre, Public First tarafından 6-9 Şubat günleri ​​arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 10 bin 300 kişi arasında gerçekleştirilen araştırma, vatandaşlarının büyük kısmının yakın gelecekte 3. Dünya Savaşı’nın çıkacağına inandığını ortaya koydu.Araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yüzde 46'sı, İngiltere ve Fransa sakinlerinin yüzde 43'ü ve Almanların yüzde 40'ı, önümüzdeki beş yıl içinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine inanıyor. Oranın, 2025'te yapılan araştırmaya kıyasla önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.Ayrıca, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada sakinlerinin en az üçte birinin, önümüzdeki beş yıl içinde çıkabilecek savaşta nükleer silahlara başvurma ihtimalinin olduğuna inandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bati-medyasi-merz-ukrayna-yuzunden-macrondan-intikam-almaya-kararli-1103468224.html

fransa

almanya

i̇ngiltere

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, kanada, 3. dünya savaşı, nükleer silah, nükleer savaş