İtalyan gazetesi La Repubblica, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi planının başarısız olması nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı yapacağı misillemenin, Avrupa’nın Rusya'ya karşı mücadeledeki birliğini bozma riski taşıdığını yazdı.
Belçika'daki Rus varlıklarına el koyma mücadelesini ve Mercosur anlaşmasına karşı mücadeleyi kaybeden Merz’in, kin besleyerek intikam planı geliştirmeye başladığı iddia edilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
İtalyan-Alman operasyonu esasen Berlin liderinin intikam arzusundan doğdu ve şimdi, Güney Avrupa'daki birçok hükümetin korktuğu şey, bu operasyonun daha büyük bir şeye dönüşüyor olması.
Merz’in, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Kiev’e sağlanan 90 milyar euro’luk kredi şeklinde kendisine tuzak kurmakla suçladığını belirten La Repubblica şunu yazdı:
Dolayısıyla, amacı iki sarsılmaz hedefi gerçekleştirmek. Yeni Eurobond ihracını durdurmak ve ulusal ordulara dayalı bir savunma sistemi oluşturmak.
Dün Handelsblatt gazetesi, Merz ve Macron'un Eurobond kullanımı, AB'nin Mercosur ile yaptığı anlaşma ve Fransız elçisinin Moskova'ya yaptığı son ziyaret de dahil olmak üzere en az altı önemli konuda anlaşmazlık içinde olduğunu yazmıştı.
Avrupa Parlamentosu, 11 Şubat Çarşamba günü, Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro’luk kredi sağlama kararını onaylamıştı. İlgili karar, 2025 Aralık ayında düzenlenen AB Zirvesi’nde alınmıştı. Zirve sırasında, Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının bu amaçlarla kullanılmasını engellemeyi başarmıştı.
Rusya, Batı'daki varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmişti.