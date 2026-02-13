Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abdulkadir-selvi-mecliste-kavganin-fitilini-atesleyen-talimat-silivri-cezaevinden-geliyor-1103469105.html
Abdulkadir Selvi: 'Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor'
Abdulkadir Selvi: 'Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor'
Sputnik Türkiye
TBMM'de yaşanan kavgayı köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi? Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T07:27+0300
2026-02-13T07:27+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
silivri cezaevi
tbmm
akın gürlek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Yaşanan kavga gündem olmaya devam ederken gazeteci Abdulkadir Selvi, olayı köşesine taşıdı.Selvi, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/erdogan-ezberler-bozuluyor-mevcut-duzen-catirdarken-yerine-ne-gelecegini-kimse-kestiremiyor-1103452865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, silivri cezaevi, tbmm, akın gürlek
abdulkadir selvi, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, silivri cezaevi, tbmm, akın gürlek

Abdulkadir Selvi: 'Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor'

07:27 13.02.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© DHA
Abone ol
TBMM'de yaşanan kavgayı köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi? Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor. Hemen Ekrem İmamoğlu diye düşünmeyin" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Yaşanan kavga gündem olmaya devam ederken gazeteci Abdulkadir Selvi, olayı köşesine taşıdı.
Selvi, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde şunları kaydetti:
"Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor. Hemen Ekrem İmamoğlu diye düşünmeyin. Perde arkasında İmamoğlu var ama talimatı veren o değil. Kim olduğunu yazacağım."

"Şimdi sıra “Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor” kulisiyle ilgili bilgiyi vermeye geldi.

Murat Emir ve Ali Mahir Başarır toplantıdan çıkınca Özgür Özel’i arıyorlar. Özgür Özel’e o anda ulaşamıyorlar. Çünkü Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapıyor. Özgür Özel görüşmeden çıktıktan sonra irtibat kuruyor. Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, AK Parti’den gelen teklifi iletiyorlar.

Özgür Özel bir gece öncesine göre daha sert ve kararlı bir şekilde, “Bugün ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş” talimatını veriyor.

Meclis’teki kavganın fitilini ateşleyen bu cümle. CHP Genel Başkanı “kavgaysa kavga, dövüşse dövüş. Bugün ona yemin ettirmeyeceksiniz” talimatını verirse ne olur? Ne olduğunu Meclis’te çıkan kavga ile gördük."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
POLİTİKA
Erdoğan: Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür
Dün, 14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала