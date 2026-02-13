Abdulkadir Selvi: 'Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor'

"Şimdi sıra “Meclis’te kavganın fitilini ateşleyen talimat Silivri Cezaevi’nden geliyor” kulisiyle ilgili bilgiyi vermeye geldi.

Murat Emir ve Ali Mahir Başarır toplantıdan çıkınca Özgür Özel’i arıyorlar. Özgür Özel’e o anda ulaşamıyorlar. Çünkü Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapıyor. Özgür Özel görüşmeden çıktıktan sonra irtibat kuruyor. Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, AK Parti’den gelen teklifi iletiyorlar.

Özgür Özel bir gece öncesine göre daha sert ve kararlı bir şekilde, “Bugün ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş” talimatını veriyor.

Meclis’teki kavganın fitilini ateşleyen bu cümle. CHP Genel Başkanı “kavgaysa kavga, dövüşse dövüş. Bugün ona yemin ettirmeyeceksiniz” talimatını verirse ne olur? Ne olduğunu Meclis’te çıkan kavga ile gördük."