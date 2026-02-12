https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/erdogan-ezberler-bozuluyor-mevcut-duzen-catirdarken-yerine-ne-gelecegini-kimse-kestiremiyor-1103452865.html
Erdoğan: Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür
Erdoğan: Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Meclis'te meydana gelen yumruklu kavgayı yorulmadı ve CHP'yi eleştirdi. CHP lideri Özel'e seslenen Erdoğan, "Bu gidişi durdurmaya... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T14:25+0300
2026-02-12T14:25+0300
2026-02-12T15:41+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
türkiye
cumhur i̇ttifakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_fdf03f9f509c128e3515f10f6cdc8fdf.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:'Türkiye rüzgarı esiyor''8 çivi tevzi etmiş'İstanbul'a suyu biz getirdikMeclis'te yumruklu kavga
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bakanlarin-yemin-toreninde-tbmmde-kavga-cikti-genel-kurul-karisti-1103428566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7147e8bc974102e610fe6b912ad9a4c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, türkiye, cumhur i̇ttifakı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, türkiye, cumhur i̇ttifakı
Erdoğan: Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür
14:25 12.02.2026 (güncellendi: 15:41 12.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Meclis'te meydana gelen yumruklu kavgayı yorulmadı ve CHP'yi eleştirdi. CHP lideri Özel'e seslenen Erdoğan, "Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:
Ezberler bozuluyor, kurumlar irtifa kaybediyor, mevcut düzen çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Cumhur İttifakının ne manaya geldiği daha iyi anlaşılıyor. Cumhur İttifakı devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır
Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye gündem belirleyen bir ülke olarak adından söz ettiriyor.
1939 Erzincan depreminde dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece 8 çivi tevzi etmiş, fakat bu çivi ile ev inşa etmenin sırrını millete öğretmemişti. aradan 87 yıl geçti Türkiye değişti ama CHP'nin yaklaşımında değişim olmadı. dün 8 çivi veren zihniyet bugün de çöp konteyneri ile pikapla övünüyor.
İstanbul'a suyu biz getirdik
İstanbul'a suyu biz getirdik.
CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanların yeminine engel olmak için her türlü eşkıyalığı zorbalığı sergilediler. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Ana muhalefetin siyaset kurumuna güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, milletimizi rencide eden saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. Yeminler yapıldı mı yapıldı iş bitti mi bitti, Ne oldu? Ne oldu? Rahat dursanız da güzel güzel yeminler yapılsa olmaz mıydı? Olur da bunlarda demokratik anlayış yok