Erdoğan: Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür

CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanların yeminine engel olmak için her türlü eşkıyalığı zorbalığı sergilediler. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Ana muhalefetin siyaset kurumuna güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, milletimizi rencide eden saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. Yeminler yapıldı mı yapıldı iş bitti mi bitti, Ne oldu? Ne oldu? Rahat dursanız da güzel güzel yeminler yapılsa olmaz mıydı? Olur da bunlarda demokratik anlayış yok