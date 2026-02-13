ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abdde-universitede-silahli-saldiri-2-olu-1-yarali-1103472706.html

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki South Carolina Üniversitesi'nde (SCSU) öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi... 13.02.2026

ABD’de bir üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda iki kişi öldü. Güney Carolina Üniversitesi (SCSU) yerleşkesinde meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.ABD medyasının üniversite yönetimine dayandırdığı haberlere göre, saldırı öğrencilerin konakladığı bir konut kompleksinde gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaralının sağlık durumuna ilişkin detay paylaşmadı.Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede bugün derslerin iptal edildiği duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

