Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abdde-universitede-silahli-saldiri-2-olu-1-yarali-1103472706.html
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki South Carolina Üniversitesi’nde (SCSU) öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:13+0300
2026-02-13T11:20+0300
dünya
abd
güney california üniversitesi
güney carolina
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b1e89de30841e0ab67fa8a66d3b846c2.jpg
ABD’de bir üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda iki kişi öldü. Güney Carolina Üniversitesi (SCSU) yerleşkesinde meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.ABD medyasının üniversite yönetimine dayandırdığı haberlere göre, saldırı öğrencilerin konakladığı bir konut kompleksinde gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaralının sağlık durumuna ilişkin detay paylaşmadı.Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede bugün derslerin iptal edildiği duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/kanadadaki-okul-saldirisinda-en-az-10-kisi-olmustu-polis-suphelinin-kimligi-belirledi-1103440221.html
abd
güney carolina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e37296c98e192b437f5c570d2a843ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, güney california üniversitesi, güney carolina, silahlı saldırı
abd, güney california üniversitesi, güney carolina, silahlı saldırı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

11:13 13.02.2026 (güncellendi: 11:20 13.02.2026)
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki South Carolina Üniversitesi’nde (SCSU) öğrenci yurdunda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası üniversitede eğitime ara verildi.
ABD’de bir üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda iki kişi öldü. Güney Carolina Üniversitesi (SCSU) yerleşkesinde meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
ABD medyasının üniversite yönetimine dayandırdığı haberlere göre, saldırı öğrencilerin konakladığı bir konut kompleksinde gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaralının sağlık durumuna ilişkin detay paylaşmadı.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede bugün derslerin iptal edildiği duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanada'da okulda silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
DÜNYA
Kanada’daki okul saldırısında en az 10 kişi ölmüştü: Polis şüphelinin kimliğini belirledi
Dün, 09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала