https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/kanadadaki-okul-saldirisinda-en-az-10-kisi-olmustu-polis-suphelinin-kimligi-belirledi-1103440221.html

Kanada’daki okul saldırısında en az 10 kişi ölmüştü: Polis şüphelinin kimliğini belirledi

Kanada’daki okul saldırısında en az 10 kişi ölmüştü: Polis şüphelinin kimliğini belirledi

Sputnik Türkiye

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge kasabasında bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi okulda, 2 kişi ise bağlantılı bir evde... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T09:10+0300

2026-02-12T09:10+0300

2026-02-12T09:14+0300

dünya

kanada

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103439172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a8aec7d7e21a446377987a84060f97.jpg

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında dün bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), saldırıda 6 kişinin okulda, 2 kişinin ise olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir evde hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı, saldırgan dahil en az 10’a yükseldi.Polis, saldırganın 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar isimli bir kişinin olduğunu ve olay yerinde kendi kendine verdiği ateşli silah yarası sonucu öldüğünü bildirdi. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı başka bir şüpheli bulunmadığını ve kamu güvenliğine yönelik devam eden bir tehdit olmadığını belirtti.Evde iki kişi daha ölü bulunduRCMP yetkilisi Dwayne McDonald’ın açıklamasına göre, ilk saldırı okuldan önce şüphelinin ailesinin yaşadığı evde gerçekleşti. Evde 39 yaşındaki anne ile 11 yaşındaki üvey erkek kardeş ölü bulundu.Okuldaki saldırıda hayatını kaybedenler arasında 39 yaşındaki bir kadın eğitimci, yaşları 12 olan üç kız öğrenci ile 12 ve 13 yaşlarında iki erkek öğrenci yer alıyor. En az 25 kişinin yaralandığı olayda bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ve iki kişinin hava ambulansıyla hastaneye sevk edildiği açıklandı.Polis iki dakika içinde okula ulaştıYerel saatle salı günü 13.30 sularında okuldaki “aktif silahlı saldırgan” ihbarını alan polis ekiplerinin iki dakika içinde olay yerine ulaştığı bildirildi. Yetkililer, okula girdiklerinde silah seslerinin sürdüğünü, kısa süre sonra ise şüpheliyi ölü olarak bulduklarını aktardı.Olay yerinde biri uzun namlulu, diğeri modifiye edilmiş tabanca olmak üzere iki ateşli silah ele geçirildi. Silahların saldırıdaki rolüne ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.Şüpheli daha önce polisin radarındaydıYetkililer, Van Rootselaar’ın biyolojik olarak erkek doğduğunu ve yaklaşık altı yıl önce kadın kimliğine geçiş sürecine başladığını açıkladı. Şüphelinin daha önce geçerli bir silah ruhsatına sahip olduğu ancak bu ruhsatın süresinin dolduğu kaydedildi.Polis, son yıllarda aile evine çeşitli nedenlerle, bazıları ruh sağlığıyla bağlantılı olmak üzere, birden fazla kez müdahalede bulunulduğunu bildirdi. British Columbia Başbakanı David Eby, kamu sağlık sistemiyle temasların incelendiğini söyledi.Yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge kasabasındaki lisede 7-12. sınıflarda toplam 160 öğrenci eğitim görüyor.Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kanadada-okula-silahli-saldiri-saldirgan-dahil-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1103408318.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, silahlı saldırı