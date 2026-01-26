https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/kanada-basbakani-carneyden-trumpin-tehditlerine-yanit-cin-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-1103031065.html

Kanada Başbakanı Carney'den Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Çin ile serbest ticaret anlaşması planlamıyoruz'

Kanada Başbakanı Carney'den Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Çin ile serbest ticaret anlaşması planlamıyoruz'

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın yüzde 100 gümrük vergisi tehdidinin ardından Çin ile serbest ticaret anlaşması yapmayı planlamadıklarını açıkladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T10:54+0300

2026-01-26T10:54+0300

2026-01-26T10:54+0300

dünya

kanada

mark carney

abd

çin

abd-meksika-kanada anlaşması (usmca)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094940494_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9c1d3218efb38f5a013c1377c5196b0.jpg

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın Çin ile serbest ticaret anlaşması yapması halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki açıklamalarının ardından 'Pekin ile anlaşma hedeflerinin bulunmadığını' açıkladı.Pazar günü gazetecilere konuşan Carney, Kanada'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’na (CUSMA/USMCA) bağlı olduğunu belirterek, Washington ve Meksika'ya bilgi verilmeden yeni bir ticaret anlaşması yapılmayacağını vurguladı.Carney, “Çin ile yaptığımız düzenleme, son yıllarda ortaya çıkan bazı sorunları gidermeye yöneliktir ve tamamen CUSMA ile uyumludur” ifadelerini kullandı.Çin - Kanada arasında yapılan anlaşmanın detaylarıKanada - Çin arasında 16 Ocak’ta varılan ön anlaşma kapsamında, bazı ürünlerde karşılıklı gümrük vergileri düşürüldü. Kanada Başbakanlık Ofisi'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre anlaşmada Kanada, yıllık 49 bin Çin menşeli elektrikli aracın yüzde 6,1 oranında düşük gümrük vergisiyle ülkeye girişine izin verecek. Kanada, Ekim 2024’te bu araçlara uygulanan vergiyi ABD ile eşgüdüm içinde yüzde 100’e çıkarmıştı. Buna karşılık Çin, Kanada’nın tarım ürünlerine uyguladığı vergileri düşürmeyi kabul etti. Kanola yağına yönelik vergi oranı 1 Mart’tan itibaren yüzde 85’ten yüzde 15’e indirilecek.Trump’tan yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın Çin ile ticari anlaşma yapması halinde Kanada ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceğini açıklamıştı. Trump, “Carney Kanada’yı Çin’in ABD’ye mal göndermek için kullandığı bir geçiş noktası haline getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” ifadelerini kullanmıştı.Gerilim Davos Zirvesi sonrası artmıştıABD ile Kanada arasındaki gerilim, Carney'in Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda büyük güçlerin küçük ülkelere ekonomik baskı uygulamasına karşı uyarıda bulunmasının ardından artmıştı. Trump, bu açıklamalara yanıt olarak, “Kanada ABD sayesinde ayakta duruyor” ifadesini kullanmış, geçen hafta Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu' girişimine katılım davetini geri çektiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-kanadanin-baris-kuruluna-katilimina-yonelik-davetin-geri-cekildigini-duyurdu-1102974844.html

kanada

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, mark carney, abd, çin, abd-meksika-kanada anlaşması (usmca)