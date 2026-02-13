https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/1103487555.html

Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü

Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'ne yaptığı ziyarette, Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin...

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu Ofer askeri hapishanesine ziyaret düzenledi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Ben-Gvir’e İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.Bakanın, bir grup İsrailliye hapishanedeki uygulamaları göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail’in hapishane koşullarını asgari düzeye indirdiğini savunarak Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olduğunu söylediği kaydedildi.Ziyaret sırasında yaşananlarYayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin koğuşların bulunduğu bölgeye ziyaret düzenlediği görüldü. Filistinli esirlerin elleri bağlanarak avluya çıkarıldığı aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail cezaevlerini “her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini” savunduğu ifade edildi.Ziyarete eşlik eden bazı İsraillilerin de hapishane koşullarından övgüyle söz ettiği ve uygulamaları 'hayallerin gerçekleşmesi' olarak nitelediği belirtildi.Tartışma yaratan açıklamalarHaberlere göre, Ben-Gvir’e eşlik eden bazı kişilerin hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in ise yürüttüğü politikaları 'kutsal bir hizmet' olarak değerlendirdiği ifade edildi.Ofer Hapishanesi’ndeki görüntüler ve açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

