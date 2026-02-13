https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/1103487555.html
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne yaptığı ziyarette, Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T21:26+0300
2026-02-13T21:26+0300
2026-02-13T21:26+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
filistin
batı şeria
cezaevi
i̇dam
itamar ben-gvir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100135640_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_0fa14828cf69a3d2fe1516216143d818.jpg
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu Ofer askeri hapishanesine ziyaret düzenledi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Ben-Gvir’e İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.Bakanın, bir grup İsrailliye hapishanedeki uygulamaları göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail’in hapishane koşullarını asgari düzeye indirdiğini savunarak Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olduğunu söylediği kaydedildi.Ziyaret sırasında yaşananlarYayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin koğuşların bulunduğu bölgeye ziyaret düzenlediği görüldü. Filistinli esirlerin elleri bağlanarak avluya çıkarıldığı aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail cezaevlerini “her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini” savunduğu ifade edildi.Ziyarete eşlik eden bazı İsraillilerin de hapishane koşullarından övgüyle söz ettiği ve uygulamaları 'hayallerin gerçekleşmesi' olarak nitelediği belirtildi.Tartışma yaratan açıklamalarHaberlere göre, Ben-Gvir’e eşlik eden bazı kişilerin hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in ise yürüttüğü politikaları 'kutsal bir hizmet' olarak değerlendirdiği ifade edildi.Ofer Hapishanesi’ndeki görüntüler ve açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abd-byd-alibaba-ve-baidu-dahil-bazi-cinli-sirketleri-cin-ordusuna-destek-saglayan-sirketler-1103485069.html
i̇srail
filistin
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100135640_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_14e608fc8fa0148c4a6b0e1e7704d3bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, filistin, batı şeria, cezaevi, i̇dam, itamar ben-gvir
i̇srail, filistin, batı şeria, cezaevi, i̇dam, itamar ben-gvir
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne yaptığı ziyarette, Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olmakla 'övdüğü' bildirildi.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu Ofer askeri hapishanesine ziyaret düzenledi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Ben-Gvir’e İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.
Bakanın, bir grup İsrailliye hapishanedeki uygulamaları göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ben-Gvir’in, İsrail’in hapishane koşullarını asgari düzeye indirdiğini savunarak Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olduğunu söylediği kaydedildi.
Ziyaret sırasında yaşananlar
Yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin koğuşların bulunduğu bölgeye ziyaret düzenlediği görüldü. Filistinli esirlerin elleri bağlanarak avluya çıkarıldığı aktarıldı.
Ben-Gvir’in, İsrail cezaevlerini “her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini” savunduğu ifade edildi.
Ziyarete eşlik eden bazı İsraillilerin de hapishane koşullarından övgüyle söz ettiği ve uygulamaları 'hayallerin gerçekleşmesi' olarak nitelediği belirtildi.
Tartışma yaratan açıklamalar
Haberlere göre, Ben-Gvir’e eşlik eden bazı kişilerin hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdiği aktarıldı.
Ben-Gvir’in ise yürüttüğü politikaları 'kutsal bir hizmet' olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Ofer Hapishanesi’ndeki görüntüler ve açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.