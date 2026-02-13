Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'ne yaptığı ziyarette, Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin... 13.02.2026
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu Ofer askeri hapishanesine ziyaret düzenledi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Ben-Gvir’e İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.Bakanın, bir grup İsrailliye hapishanedeki uygulamaları göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail’in hapishane koşullarını asgari düzeye indirdiğini savunarak Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olduğunu söylediği kaydedildi.Ziyaret sırasında yaşananlarYayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin koğuşların bulunduğu bölgeye ziyaret düzenlediği görüldü. Filistinli esirlerin elleri bağlanarak avluya çıkarıldığı aktarıldı.Ben-Gvir’in, İsrail cezaevlerini “her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini” savunduğu ifade edildi.Ziyarete eşlik eden bazı İsraillilerin de hapishane koşullarından övgüyle söz ettiği ve uygulamaları 'hayallerin gerçekleşmesi' olarak nitelediği belirtildi.Tartışma yaratan açıklamalarHaberlere göre, Ben-Gvir’e eşlik eden bazı kişilerin hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdiği aktarıldı.Ben-Gvir’in ise yürüttüğü politikaları 'kutsal bir hizmet' olarak değerlendirdiği ifade edildi.Ofer Hapishanesi’ndeki görüntüler ve açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
Ben-Gvir Ofer Hapishanesi'ne gitti, Filistinli tutuklulara yönelik kötü şartları övdü

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne yaptığı ziyarette, Filistinlileri “düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olmakla 'övdüğü' bildirildi.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu Ofer askeri hapishanesine ziyaret düzenledi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Ben-Gvir’e İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.
Bakanın, bir grup İsrailliye hapishanedeki uygulamaları göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ben-Gvir’in, İsrail’in hapishane koşullarını asgari düzeye indirdiğini savunarak Filistinlileri düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici” olduğunu söylediği kaydedildi.

Ziyaret sırasında yaşananlar

Yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin koğuşların bulunduğu bölgeye ziyaret düzenlediği görüldü. Filistinli esirlerin elleri bağlanarak avluya çıkarıldığı aktarıldı.
Ben-Gvir’in, İsrail cezaevlerini “her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini” savunduğu ifade edildi.
Ziyarete eşlik eden bazı İsraillilerin de hapishane koşullarından övgüyle söz ettiği ve uygulamaları 'hayallerin gerçekleşmesi' olarak nitelediği belirtildi.

Tartışma yaratan açıklamalar

Haberlere göre, Ben-Gvir’e eşlik eden bazı kişilerin hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdiği aktarıldı.
Ben-Gvir’in ise yürüttüğü politikaları 'kutsal bir hizmet' olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Ofer Hapishanesi’ndeki görüntüler ve açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
