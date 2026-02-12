Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’

Mayıs 2022’de, Miçotakis’in ABD Kongresi’nin ortak oturumu önünde yaptığı ve Ankara’da bazı çevrelerce Türkiye’ye yönelik imalar içerdiği düşünülen konuşmasından birkaç gün sonra, Erdoğan ünlü ‘Benim için artık Miçotakis isminde biri yok’ ifadesini kullandı.

Ege’deki bugünkü ‘sakin sular’ durumunun ve iki taraf arasındaki açık kanalların temelleri, Türkiye'nin güneyindeki yıkıcı depremlerden sonra, Şubat 2023’te atıldı. Çerçeve, iki lider tarafından 12 Temmuz 2023’te Vilnius’taki NATO Zirvesi sırasında belirlendi.