Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/yunan-basininda-turkiye-zirvesi-micotakis-yoktan-egede-sakin-sulara-1103448278.html
Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’
Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’
Sputnik Türkiye
Atina merkezli Kathimerini gazetesi, Yunanistan başbakanının Türkiye ziyaretini yorumlarken, Erdoğan’ın “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” sözünden Ege’de ‘sakin sular’ dönemine geçildiğini kaydetti.
2026-02-12T12:40+0300
2026-02-12T12:40+0300
dünya
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
türkiye
ege
atina
haberler
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103447566_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_9e8d952d86423bc3abba95ff65622143.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye ziyareti, Atina merkezli medyada geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi “Yunan-Türk ilişkileri: ‘Miçotakis yok’ sözünden ‘Ege’de sakin sulan dönemine" başlığı atarken ekledi:Gazete, “Bununla birlikte arada başka gerilimler de yaşandı, ancak Ege üzerindeki günlük faaliyetlerde sorunlar ortaya çıkmadı” notu düştü.Ta Nea: Gerilimin yatıştırılması için ortak uzlaşıYine Atina merkezli Ta Nea gazetesi, “Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, ‘farklılıkların’ sürdüğünü vurgulamakla birlikte gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı” ifadelerini kullandı ve ekledi:'İşbirliğinin ilerletilmesi iradesi yansıtıldı'Skai internet sitesi ‘Miçotakis ve Erdoğan’ın açıklamalarındaki ton, olumlu bir atmosfer ve iyi niyet mesajı verme isteğini pekiştirdi. Ancak her iki taraf da Yunan-Türk ilişkilerinin özünde farklı yaklaşımların sürdüğünü ve tarafların buluşması için daha alınacak uzun bir yol olduğunu açık biçimde ortaya koydu’ ifadelerini kullanırken ekledi:Görüş ayrılıkları açık ve kayıtlı biçimde ortaya konurken, dün imzalanan iki hükümet arasındaki Ortak Bildiri ve iki ülkenin bakanları arasında imzalanan metinlerde, mümkün olan ve karşılıklı yarar sağlayabilecek alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki irade yansıtıldı.İmzalanan yedi anlaşmaYunanistan ve Türkiye 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde geniş bir işbirliği alanını kapsayan yedi metin imzalandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/son-dakika-haberleri-erdogan-micotakis-ortak-anlasmalara-imza-atiyor-1103433011.html
ege
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103447566_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_65cf6e5cf33838c0447d13f3cc94769b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
miçotakis, erdoğan, türkiye, yunanistan, ilişkiler, anlaşmalar, yunan basını, dostum miçotakis, benim için miçotakis diye biri yok, haberler, yunanistan haberleri, yunanistan-türkiye ilişkileri, dünya haberleri
miçotakis, erdoğan, türkiye, yunanistan, ilişkiler, anlaşmalar, yunan basını, dostum miçotakis, benim için miçotakis diye biri yok, haberler, yunanistan haberleri, yunanistan-türkiye ilişkileri, dünya haberleri

Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’

12:40 12.02.2026
© TCCB / Mustafa KamacıErdoğan-Miçotakis
Erdoğan-Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Atina merkezli Kathimerini gazetesi, Yunanistan başbakanının Türkiye ziyaretini yorumlarken, Erdoğan’ın “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” sözünden Ege’de ‘sakin sular’ dönemine geçildiğini kaydetti. Ta Nea ise ‘İki lider, gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı’ ifadelerine yer verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye ziyareti, Atina merkezli medyada geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi “Yunan-Türk ilişkileri: ‘Miçotakis yok’ sözünden ‘Ege’de sakin sulan dönemine" başlığı atarken ekledi:

Mayıs 2022’de, Miçotakis’in ABD Kongresi’nin ortak oturumu önünde yaptığı ve Ankara’da bazı çevrelerce Türkiye’ye yönelik imalar içerdiği düşünülen konuşmasından birkaç gün sonra, Erdoğan ünlü ‘Benim için artık Miçotakis isminde biri yok’ ifadesini kullandı.

Ege’deki bugünkü ‘sakin sular’ durumunun ve iki taraf arasındaki açık kanalların temelleri, Türkiye'nin güneyindeki yıkıcı depremlerden sonra, Şubat 2023’te atıldı. Çerçeve, iki lider tarafından 12 Temmuz 2023’te Vilnius’taki NATO Zirvesi sırasında belirlendi.

Gazete, “Bununla birlikte arada başka gerilimler de yaşandı, ancak Ege üzerindeki günlük faaliyetlerde sorunlar ortaya çıkmadı” notu düştü.

Ta Nea: Gerilimin yatıştırılması için ortak uzlaşı

Yine Atina merkezli Ta Nea gazetesi, “Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, ‘farklılıkların’ sürdüğünü vurgulamakla birlikte gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı” ifadelerini kullandı ve ekledi:
Ayrıca Türk tarafının terörizm ve örgütlü suçla mücadele konusundaki beklentilerine ve Batı Trakya’daki ‘Türk azınlık’ ifadesine atıfta bulundu. İki lider Ortadoğu dahil bölgesel gelişmeleri de ele aldı.
Mitsotakis Filistin konusunda iki devletli çözümü desteklediklerini yineledi. Erdoğan da Ankara’nın adil bir iki devletli çözümden yana olduğunu tekrarladı. Ankara’daki görüşmeden çıkan mesaj net olarak aktarıldı: İşbirliğinin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuk temelinde çözümü perspektifi. Miçotakis ‘her türlü tehdidin kaldırılması zamanı’ dedi. Erdoğan ise kendisini ‘değerli dost’ olarak niteledi ve sorunların çözümsüz olmadığını belirtti.

'İşbirliğinin ilerletilmesi iradesi yansıtıldı'

Skai internet sitesi ‘Miçotakis ve Erdoğan’ın açıklamalarındaki ton, olumlu bir atmosfer ve iyi niyet mesajı verme isteğini pekiştirdi. Ancak her iki taraf da Yunan-Türk ilişkilerinin özünde farklı yaklaşımların sürdüğünü ve tarafların buluşması için daha alınacak uzun bir yol olduğunu açık biçimde ortaya koydu’ ifadelerini kullanırken ekledi:
Görüş ayrılıkları açık ve kayıtlı biçimde ortaya konurken, dün imzalanan iki hükümet arasındaki Ortak Bildiri ve iki ülkenin bakanları arasında imzalanan metinlerde, mümkün olan ve karşılıklı yarar sağlayabilecek alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki irade yansıtıldı.

İmzalanan yedi anlaşma

Yunanistan ve Türkiye 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde geniş bir işbirliği alanını kapsayan yedi metin imzalandı:
1.
Yunanistan ve Türkiye hükümetleri arasında ortak bildiri
2.
Kültür alanında işbirliği için Mutabakat Muhtırası.
3.
Dışişleri bakanlıklarının Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü çerçevesindeki işbirliği için Ortak Bildiri.
4.
‘Enterprise Greece’ ile ‘Invest in Turkiye’ arasında işbirliği Ortak Bildirisi.
5.
Araştırma ve teknoloji alanında ikili işbirliği programının başlatılması için Ortak Bildiri.
6.
Depreme hazırlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için Ortak Bildiri.
7.
Selanik ve İzmir limanları arasında feribot başlatılması için Ortak Bildiri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş
Dün, 18:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала