Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’
© TCCB / Mustafa KamacıErdoğan-Miçotakis
© TCCB / Mustafa Kamacı
Atina merkezli Kathimerini gazetesi, Yunanistan başbakanının Türkiye ziyaretini yorumlarken, Erdoğan’ın “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” sözünden Ege’de ‘sakin sular’ dönemine geçildiğini kaydetti. Ta Nea ise ‘İki lider, gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı’ ifadelerine yer verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye ziyareti, Atina merkezli medyada geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi “Yunan-Türk ilişkileri: ‘Miçotakis yok’ sözünden ‘Ege’de sakin sulan dönemine" başlığı atarken ekledi:
Mayıs 2022’de, Miçotakis’in ABD Kongresi’nin ortak oturumu önünde yaptığı ve Ankara’da bazı çevrelerce Türkiye’ye yönelik imalar içerdiği düşünülen konuşmasından birkaç gün sonra, Erdoğan ünlü ‘Benim için artık Miçotakis isminde biri yok’ ifadesini kullandı.
Ege’deki bugünkü ‘sakin sular’ durumunun ve iki taraf arasındaki açık kanalların temelleri, Türkiye'nin güneyindeki yıkıcı depremlerden sonra, Şubat 2023’te atıldı. Çerçeve, iki lider tarafından 12 Temmuz 2023’te Vilnius’taki NATO Zirvesi sırasında belirlendi.
Gazete, “Bununla birlikte arada başka gerilimler de yaşandı, ancak Ege üzerindeki günlük faaliyetlerde sorunlar ortaya çıkmadı” notu düştü.
Ta Nea: Gerilimin yatıştırılması için ortak uzlaşı
Yine Atina merkezli Ta Nea gazetesi, “Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, ‘farklılıkların’ sürdüğünü vurgulamakla birlikte gerilimin yatıştırılması konusunda ortak uzlaşıya vardı” ifadelerini kullandı ve ekledi:
Ayrıca Türk tarafının terörizm ve örgütlü suçla mücadele konusundaki beklentilerine ve Batı Trakya’daki ‘Türk azınlık’ ifadesine atıfta bulundu. İki lider Ortadoğu dahil bölgesel gelişmeleri de ele aldı.
Mitsotakis Filistin konusunda iki devletli çözümü desteklediklerini yineledi. Erdoğan da Ankara’nın adil bir iki devletli çözümden yana olduğunu tekrarladı. Ankara’daki görüşmeden çıkan mesaj net olarak aktarıldı: İşbirliğinin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuk temelinde çözümü perspektifi. Miçotakis ‘her türlü tehdidin kaldırılması zamanı’ dedi. Erdoğan ise kendisini ‘değerli dost’ olarak niteledi ve sorunların çözümsüz olmadığını belirtti.
'İşbirliğinin ilerletilmesi iradesi yansıtıldı'
Skai internet sitesi ‘Miçotakis ve Erdoğan’ın açıklamalarındaki ton, olumlu bir atmosfer ve iyi niyet mesajı verme isteğini pekiştirdi. Ancak her iki taraf da Yunan-Türk ilişkilerinin özünde farklı yaklaşımların sürdüğünü ve tarafların buluşması için daha alınacak uzun bir yol olduğunu açık biçimde ortaya koydu’ ifadelerini kullanırken ekledi:
Görüş ayrılıkları açık ve kayıtlı biçimde ortaya konurken, dün imzalanan iki hükümet arasındaki Ortak Bildiri ve iki ülkenin bakanları arasında imzalanan metinlerde, mümkün olan ve karşılıklı yarar sağlayabilecek alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki irade yansıtıldı.
İmzalanan yedi anlaşma
Yunanistan ve Türkiye 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde geniş bir işbirliği alanını kapsayan yedi metin imzalandı:
1.Yunanistan ve Türkiye hükümetleri arasında ortak bildiri
2.Kültür alanında işbirliği için Mutabakat Muhtırası.
3.Dışişleri bakanlıklarının Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü çerçevesindeki işbirliği için Ortak Bildiri.
4.‘Enterprise Greece’ ile ‘Invest in Turkiye’ arasında işbirliği Ortak Bildirisi.
5.Araştırma ve teknoloji alanında ikili işbirliği programının başlatılması için Ortak Bildiri.
6.Depreme hazırlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için Ortak Bildiri.
7.Selanik ve İzmir limanları arasında feribot başlatılması için Ortak Bildiri.