YÖK'ten diş hekimliğinde lisansüstü öğrenci alımını durdurma kararı

YÖK’ten diş hekimliğinde lisansüstü öğrenci alımını durdurma kararı

12.02.2026

YÖK’ten diş hekimliğinde lisansüstü öğrenci alımını durdurma kararı geldi.Öğrenci alınmayacakYÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Kurul, Sağlık Bakanlığının gelecek döneme ilişkin planlamaları çerçevesinde DUS ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmamasına karar verdi.YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler kapsamında alınan karar, kurum tarafından üniversitelere resmi yazıyla iletildi.Karar neyi amaçlıyor? Karar, bu alanlardaki eğitimin tek elden ve standardize bir müfredatla verilmesini sağlayacak. Aynı isimdeki "doktora" ve "uzmanlık" programları arasındaki farklar ortadan kalkacak.Öğretim üyesi ve klinik imkan kaynakları, bölünmek yerine tamamen uzmanlık öğrencilerine odaklanarak eğitimin niteliğini artırabilecek.Kararla ihtiyaçtan fazla uzman yetişmesinin önüne geçilerek mezunların istihdam edilebilirliği korunacak.DUS dışındaki lisansüstü programlara devam edilmesi, diş hekimliğinde yeni ve disiplinler arası alanların da önünü açacak.Ayrıca, sadece klinik branşlar değil, biyomalzeme, oral biyoloji veya dental halk sağlığı gibi farklı yüksek lisans ve doktora programlarına odaklanma imkanı artacak.Üniversiteler, klasik uzmanlık dalları yerine geleceğin teknolojilerine odaklanan özgün programlar geliştirmeye yönelebilecek.

türki̇ye

