Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu: TCMB Başkanı Karahan açıkladı
TCMB Başkanı Karahan "2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
11:06 12.02.2026
Ayrıntılar geliyor
TCMB Başkanı Karahan "2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
