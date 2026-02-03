https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-mesaji-olumsuz-hava-kosullariyla-artan-gida-fiyatlari-1103223438.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Olumsuz hava koşullarıyla artan gıda fiyatları etkili oldu'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Enflasyona etki eden unsurlara işaret eden Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.Kira enflasyonu azaldıŞimşek, yıllık hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız devam ettiğine, temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
