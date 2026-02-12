https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/unlu-oyuncu-kanbolat-gorkem-arslana-veda-dostlari-son-yolculugunda-yalniz-birakmadi--1103460301.html

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Sputnik Türkiye

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T19:24+0300

2026-02-12T19:24+0300

2026-02-12T19:24+0300

yaşam

kanbolat görkem arslan

kalp krizi

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103462927_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_97aec36b452f9ba08d1446963b5d97f1.jpg

Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi bir çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Aslan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Arslan, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Dostları yalnız bırakmadıCenazede taziyeleri başarılı oyuncunun annesi Hatice Soydaş Arslan, babası Avni Arslan ve eşi Hicran Akın Arslan'ın yanı sıra aile bireyleri kabul etti.Kültür ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı cenaze namazında oyuncu Pınar Altuğ, Gürkan Uygun, Işıl Yücesoy, Selim Bayraktar, Celil Nalçakan, Murat Ünalmış, Birce Akalay, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Nurettin Sönmez, Umut Özkan, İnan Ulaş Torun, Hamdi Alkan, Deniz Çakır, Mehmet Ali Nuroğlu, Emel Çölgeçen ve Nur Sürer de yer aldı.Hala inanmakta zorlu çekiyorumOyuncu Musa Uzunlar böyle bir durumda söylenecek çok fazla şey olmadığını dile getirirken, "Kabullenmesi gerçekten çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim. Bazı şeyler ihmal etmeyelim ve ertelemeyelim." dedi. Yurdaer Okur, 2 ay öncesine kadar Kanbolat Görkem Arslan ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Hayat çok kısa. Kime ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Son görevimizi yapmaya geldik. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanmakta zorlanıyorum. Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir oyuncuyu, iyi bir insanı kaybettik." görüşlerini paylaştı.Cem Cücenoğlu, Arslan'ın melek kalpli bir insan olduğunu söyleyerek, "Adını, sanını bilmediğimiz belki binlerce kişiye iyilikleriyle dokunmuştur. Dünya bir beyefendiyi, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler de güzel, yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/celil-nalcakan-kanpolat-gorkem-arslanin-son-mesajini-paylasti-bana-bunu-nasil-yaparsin-1103435303.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanbolat görkem arslan , kalp krizi, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı