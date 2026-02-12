https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/unlu-oyuncu-kanbolat-gorkem-arslana-veda-dostlari-son-yolculugunda-yalniz-birakmadi--1103460301.html
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Sputnik Türkiye
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T19:24+0300
2026-02-12T19:24+0300
2026-02-12T19:24+0300
yaşam
kanbolat görkem arslan
kalp krizi
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103462927_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_97aec36b452f9ba08d1446963b5d97f1.jpg
Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi bir çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Aslan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Arslan, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Dostları yalnız bırakmadıCenazede taziyeleri başarılı oyuncunun annesi Hatice Soydaş Arslan, babası Avni Arslan ve eşi Hicran Akın Arslan'ın yanı sıra aile bireyleri kabul etti.Kültür ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı cenaze namazında oyuncu Pınar Altuğ, Gürkan Uygun, Işıl Yücesoy, Selim Bayraktar, Celil Nalçakan, Murat Ünalmış, Birce Akalay, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Nurettin Sönmez, Umut Özkan, İnan Ulaş Torun, Hamdi Alkan, Deniz Çakır, Mehmet Ali Nuroğlu, Emel Çölgeçen ve Nur Sürer de yer aldı.Hala inanmakta zorlu çekiyorumOyuncu Musa Uzunlar böyle bir durumda söylenecek çok fazla şey olmadığını dile getirirken, "Kabullenmesi gerçekten çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim. Bazı şeyler ihmal etmeyelim ve ertelemeyelim." dedi. Yurdaer Okur, 2 ay öncesine kadar Kanbolat Görkem Arslan ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Hayat çok kısa. Kime ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Son görevimizi yapmaya geldik. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanmakta zorlanıyorum. Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir oyuncuyu, iyi bir insanı kaybettik." görüşlerini paylaştı.Cem Cücenoğlu, Arslan'ın melek kalpli bir insan olduğunu söyleyerek, "Adını, sanını bilmediğimiz belki binlerce kişiye iyilikleriyle dokunmuştur. Dünya bir beyefendiyi, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler de güzel, yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/celil-nalcakan-kanpolat-gorkem-arslanin-son-mesajini-paylasti-bana-bunu-nasil-yaparsin-1103435303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103462927_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0f18e04ffacaaa3de3adcec64b9c5e46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanbolat görkem arslan , kalp krizi, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
kanbolat görkem arslan , kalp krizi, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı.
Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi bir çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Aslan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.
Arslan, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Dostları yalnız bırakmadı
Cenazede taziyeleri başarılı oyuncunun annesi Hatice Soydaş Arslan, babası Avni Arslan ve eşi Hicran Akın Arslan'ın yanı sıra aile bireyleri kabul etti.
Kültür ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı cenaze namazında oyuncu Pınar Altuğ, Gürkan Uygun, Işıl Yücesoy, Selim Bayraktar, Celil Nalçakan, Murat Ünalmış, Birce Akalay, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Nurettin Sönmez, Umut Özkan, İnan Ulaş Torun, Hamdi Alkan, Deniz Çakır, Mehmet Ali Nuroğlu, Emel Çölgeçen ve Nur Sürer de yer aldı.
Hala inanmakta zorlu çekiyorum
Oyuncu Musa Uzunlar böyle bir durumda söylenecek çok fazla şey olmadığını dile getirirken, "Kabullenmesi gerçekten çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim. Bazı şeyler ihmal etmeyelim ve ertelemeyelim." dedi. Yurdaer Okur, 2 ay öncesine kadar Kanbolat Görkem Arslan ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Hayat çok kısa. Kime ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Son görevimizi yapmaya geldik. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanmakta zorlanıyorum. Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir oyuncuyu, iyi bir insanı kaybettik." görüşlerini paylaştı.
Cem Cücenoğlu, Arslan'ın melek kalpli bir insan olduğunu söyleyerek, "Adını, sanını bilmediğimiz belki binlerce kişiye iyilikleriyle dokunmuştur. Dünya bir beyefendiyi, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler de güzel, yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.