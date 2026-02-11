Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/celil-nalcakan-kanpolat-gorkem-arslanin-son-mesajini-paylasti-bana-bunu-nasil-yaparsin-1103435303.html
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'
Sputnik Türkiye
Poyraz Karayel dizisinin oyuncularından Celil Nalçakan, hayatını kaybeden meslektaşı Kanbolat Görkem Arslan'la aralarındaki son mesajlaşmayı sosyal medya... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T20:41+0300
2026-02-11T20:55+0300
türki̇ye
celil nalçakan
kanbolat görkem arslan
perşembe
zincirlikuyu mezarlığı
türkiye
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b6663eb459cd4e1580f35e8384bcac4.jpg
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber sanat camiasında büyük üzüntüye yol açarken, meslektaşı Celil Nalçakan, oyuncunun son mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.Nalçakan, paylaşımında Arslan’a hitaben 'Bana bunu nasıl yaparsın?' ifadelerini kullandı. Duygusal mesaj kısa sürede çok sayıda yorum ve taziye mesajı aldı.Öte yandan Arslan’ın cenazesinin 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/poyraz-karayelin-seferiydi-oyuncu-kanbolat-gorkem-arslan-hayatini-kaybetti-1103413089.html
türki̇ye
perşembe
zincirlikuyu mezarlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412933_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ed362b0bb6ee76211ab98cb57d8935d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
celil nalçakan, kanbolat görkem arslan , perşembe, zincirlikuyu mezarlığı, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı
celil nalçakan, kanbolat görkem arslan , perşembe, zincirlikuyu mezarlığı, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı

Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'

20:41 11.02.2026 (güncellendi: 20:55 11.02.2026)
© FotoğrafKanbolat Görkem Arslan
Kanbolat Görkem Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Poyraz Karayel dizisinin oyuncularından Celil Nalçakan, hayatını kaybeden meslektaşı Kanbolat Görkem Arslan'la aralarındaki son mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Acı haber sanat camiasında büyük üzüntüye yol açarken, meslektaşı Celil Nalçakan, oyuncunun son mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
© Fotoğraf : Celil Nalçakan instagramKanbolat Görkem Arslan'ın mesajı
Kanbolat Görkem Arslan'ın mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
Kanbolat Görkem Arslan'ın mesajı
© Fotoğraf : Celil Nalçakan instagram
Nalçakan, paylaşımında Arslan’a hitaben 'Bana bunu nasıl yaparsın?' ifadelerini kullandı. Duygusal mesaj kısa sürede çok sayıda yorum ve taziye mesajı aldı.
Öte yandan Arslan’ın cenazesinin 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği duyuruldu.
Kanbolat Görkem Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Poyraz Karayel’in Sefer’iydi: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала