Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'
Poyraz Karayel dizisinin oyuncularından Celil Nalçakan, hayatını kaybeden meslektaşı Kanbolat Görkem Arslan'la aralarındaki son mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
20:41 11.02.2026 (güncellendi: 20:55 11.02.2026)
Poyraz Karayel dizisinin oyuncularından Celil Nalçakan, hayatını kaybeden meslektaşı Kanbolat Görkem Arslan'la aralarındaki son mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Acı haber sanat camiasında büyük üzüntüye yol açarken, meslektaşı Celil Nalçakan, oyuncunun son mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Nalçakan, paylaşımında Arslan’a hitaben 'Bana bunu nasıl yaparsın?' ifadelerini kullandı. Duygusal mesaj kısa sürede çok sayıda yorum ve taziye mesajı aldı.
Öte yandan Arslan’ın cenazesinin 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği duyuruldu.