Ünlü oyuncu Ceyhun Mergiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı: Hakkında 15 milyonluk dolandırıcılık iddiası var
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun 15 milyon liralık borcu nedeniyle Türkiye'den kaçtığı iddia edildi. Genç oyuncunun Bali'ye yerleştiği öne sürülürken... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Yasak Elma, Maria, Teşkilat gibi birçok dizide rol alan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun 15 milyonu bulan borcu nedeniyle Türkiye'den kaçtığı iddia edildi. Ağustos ayında eşiyle birlikte Bali'ye giden oyuncu hakkında alacaklılarının suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Cumhuriyet'in haberine göre, yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun, 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenildi.Hakkında yakalama kararı çıkarıldıOyunculuk kariyerine 2015 yılında yayımlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi. Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı ileri sürüldü.Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.
