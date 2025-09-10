Türkiye
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında 'dolandırıcılık' iddiası
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında 'dolandırıcılık' iddiası
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun bankalardan ve piyasadan aldığı milyonluk borçların ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Rüya, İkimizin Sırrı ve Adı Mutluluk gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun Bali'de olduğu ve kendisini arayanların ona ulaşamadığı da iddialar arasında. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Ceyhun Mengiroğlu, önce bankalardan 5 milyon liralık kredi çekti, ardından 1.5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Ayrıca "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürüldü. Borçların ardından Mengiroğlu’nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği iddia edildi. Eşine de ulaşılamıyor iddiası Çiftin sosyal medyada tatil fotoğrafları paylaşmaya devam etmesine rağmen, alacaklıların ünlü oyuncuya bir türlü ulaşamadığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında 'dolandırıcılık' iddiası

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun bankalardan ve piyasadan aldığı milyonluk borçların ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi.
Rüya, İkimizin Sırrı ve Adı Mutluluk gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun Bali'de olduğu ve kendisini arayanların ona ulaşamadığı da iddialar arasında.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Ceyhun Mengiroğlu, önce bankalardan 5 milyon liralık kredi çekti, ardından 1.5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Ayrıca "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürüldü. Borçların ardından Mengiroğlu’nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği iddia edildi.
Eşine de ulaşılamıyor iddiası

Çiftin sosyal medyada tatil fotoğrafları paylaşmaya devam etmesine rağmen, alacaklıların ünlü oyuncuya bir türlü ulaşamadığı öne sürüldü.
