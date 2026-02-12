https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103448884.html

Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi

Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor. Dün gece Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri hedef alınırken son bir günde bin... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesindeki güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlık, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarını kullanarak Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesislerini, askeri hava üssü altyapısını ve İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri vurduğu bilgisini verdi. Açıklamada, "Saldırı, hedeflerine ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.270 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 24 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun fırlattığı 5 adet Flomingo seyir füzesini, 6 adet güdümlü uçak bombasını, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 211 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

