Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri: Ukrayna diyalog yerine yeniden silahlanmayı planlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin müzakereler sırasında Rusya topraklarına yönelik saldırı sayısını artırdığına dikkat çekti. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Vladimir Zelenskiy rejiminin barışçıl çözüme odaklanmak yerine ordusunu yeniden silahlandırarak çatışmayı sürdürmeyi amaçladığını söyledi.Zaharova, “Zelenskiy rejimi, barışçıl çözüme yönelik sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemek yerine, yeniden silahlanmayı ve çatışmayı uzatmayı düşünüyor” ifadesini kullandı.Bandera rejiminin, Rus sivilleri terörize etmeye devam ettiğini ve sivil hedeflere, konutlara, sağlık tesislerine ve kiliselere yönelik füze ve İHA saldırılarını acımasızca yoğunlaştırdığını dile getiren Rus diplomat, “Dahası, çatışmaya çözüm arayan önemli uluslararası toplantılar sırasında bu saldırıları kasıtlı olarak artırıyorlar” diye kaydetti.
11:40 12.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin müzakereler sırasında Rusya topraklarına yönelik saldırı sayısını artırdığına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Vladimir Zelenskiy rejiminin barışçıl çözüme odaklanmak yerine ordusunu yeniden silahlandırarak çatışmayı sürdürmeyi amaçladığını söyledi.
Zaharova, “Zelenskiy rejimi, barışçıl çözüme yönelik sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemek yerine, yeniden silahlanmayı ve çatışmayı uzatmayı düşünüyor” ifadesini kullandı.
Bandera rejiminin, Rus sivilleri terörize etmeye devam ettiğini ve sivil hedeflere, konutlara, sağlık tesislerine ve kiliselere yönelik füze ve İHA saldırılarını acımasızca yoğunlaştırdığını dile getiren Rus diplomat, “Dahası, çatışmaya çözüm arayan önemli uluslararası toplantılar sırasında bu saldırıları kasıtlı olarak artırıyorlar” diye kaydetti.
