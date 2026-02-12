https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rus-disisleri-ukrayna-diyalog-yerine-yeniden-silahlanmayi-planliyor-1103446089.html

Rus Dışişleri: Ukrayna diyalog yerine yeniden silahlanmayı planlıyor

Rus Dışişleri: Ukrayna diyalog yerine yeniden silahlanmayı planlıyor

12.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Vladimir Zelenskiy rejiminin barışçıl çözüme odaklanmak yerine ordusunu yeniden silahlandırarak çatışmayı sürdürmeyi amaçladığını söyledi.Zaharova, “Zelenskiy rejimi, barışçıl çözüme yönelik sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemek yerine, yeniden silahlanmayı ve çatışmayı uzatmayı düşünüyor” ifadesini kullandı.Bandera rejiminin, Rus sivilleri terörize etmeye devam ettiğini ve sivil hedeflere, konutlara, sağlık tesislerine ve kiliselere yönelik füze ve İHA saldırılarını acımasızca yoğunlaştırdığını dile getiren Rus diplomat, “Dahası, çatışmaya çözüm arayan önemli uluslararası toplantılar sırasında bu saldırıları kasıtlı olarak artırıyorlar” diye kaydetti.

