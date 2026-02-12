Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı bir gün: Ege ve Akdeniz kıyılarına sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
© AA / Fadime Yılmaz ElmaFırtına
© AA / Fadime Yılmaz Elma
Türkiye genelinde aralıklı yağış etkili olurken Kıyı Ege ve Akdeniz ile Kahramanmaraş bölgesinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de rüzgarın hızı saatte 80 km'ye varıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de rüzgar fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Çanakkale ve Edremit Körfezi’nde kuvvetli olması, rüzgârın güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor.
Edirne – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Çok bulutlu, akşama kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE: Çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’da çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış öngörülüyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aydın – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
AKDENİZ: Çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli
Antalya – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Hatay – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra kuvvetli
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, batısından başlayarak bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeydoğuda karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Ankara – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sivas – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Bolu – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz’den başlayarak genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 17°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, genelinde yağmur ve sağanak; doğu kesimlerde ve gece saatlerinden itibaren yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi var.
Erzurum – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars – 2°C – Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır’ın batısında yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı