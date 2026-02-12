https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/turkiye-genelinde-yagisli-ve-ruzgarli-bir-gun-ege-ve-akdeniz-kiyilarina-sari-kodlu-yagis-ve-firtina-1103437719.html

Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı bir gün: Ege ve Akdeniz kıyılarına sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıYağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de rüzgar fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Çanakkale ve Edremit Körfezi’nde kuvvetli olması, rüzgârın güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor.EGE: Çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’da çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış öngörülüyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.AKDENİZ: Çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, batısından başlayarak bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeydoğuda karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz’den başlayarak genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgâr güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, genelinde yağmur ve sağanak; doğu kesimlerde ve gece saatlerinden itibaren yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi var.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır’ın batısında yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

