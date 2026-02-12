Türkiye
Meteoroloji uyardı: Bir ilde eğitim durduruldu
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda 12 Şubat Perşembe günü bölgede yoğun yağış beklendiğini açıkladı.İki ilçede resmi ve özel okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda da eğitim durdurulurken, kararın öğrencilerin ve personelin güvenliği için alındığı bildirildi.
Meteoroloji uyardı: Bir ilde eğitim durduruldu

00:40 12.02.2026
Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda 12 Şubat Perşembe günü bölgede yoğun yağış beklendiğini açıkladı.
İki ilçede resmi ve özel okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda da eğitim durdurulurken, kararın öğrencilerin ve personelin güvenliği için alındığı bildirildi.
